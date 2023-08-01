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        Haberler Gündem Son dakika haberi! İzmir'de Fahri Konsoloslukta saldırı

        Son dakika haberi İzmir'de Fahri Konsoloslukta saldırı

        İzmir'deki İsveç Fahri Konsolosluğu'nda çalışan bir kişi vuruldu. Silahlı saldırgan gözaltına alındı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.08.2023 - 18:27
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        İzmir'de Fahri Konsoloslukta saldırı
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        Habertürk İzmir Temsilcisi Gülçin Hacıevliyagil Ayçe'nin aktardığı bilgilere göre, öğle saatlerinde gerçekleşen saldırı, Alsancak'ta bulunan İsveç-Norveç Fahri Konsolosluğu'nda yaşandı.

        Vize işlemleri için gelen saldırgan, istediği yanıtı alamayınca yanında taşıdığı silahı ile saldırı gerçekleştirdi.

        İzmir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Bulvarı'ndaki bina önünde zihinsel engelli Z.Ö'nün silahlı saldırısı sonucu Emine T. yaralandı.

        Konsoloslukta çalışan kadın görevli, önce göğsünden sonra da bacağından yaralandı. Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan görevlinin tedavisi yoğun bakım ünitesinde sürüyor.

        Ağrı nüfusuna kayıtlı olduğu belirtilen şüpheli Z.Ö. suç aleti tabanca ile gözaltına alındı.

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