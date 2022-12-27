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Son dakika haberi İzmir'de HDP binasında öldürülen Deniz Poyraz cinayetinde karar!

İzmir'de, HDP il binasında Deniz Poyraz'ı öldüren Onur Gencer, ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 9 yıl hapis cezası aldı.

Son dakika: İzmir'de HDP binasında öldürülen Deniz Poyraz cinayetinde karar!
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İzmir'de, HDP il binasında Deniz Poyraz'ı (38) tabancayla öldüren tutuklu sanık Onur Gencer'in Aliağa Şakran Cezaevi'nde görülen duruşmasında karar çıktı. Mahkeme heyeti, Gencer'i indirimsiz olarak "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırırken, "mala zarar verme" suçundan 4 yıl hapis, "konut dokunulmazlığını ihlali" suçundan 2 yıl hapis ve "ateşli silahlar kanununa muhalefet" suçundan da 3 sene hapis cezası almış oldu. Gencer toplamda ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 9 yıl hapis cezası almış oldu.

17 Haziran 2021’de İzmir’de gerçekleşen olayda HDP İzmir İl Binasına silahlı saldırı düzenleyerek Deniz Poyraz adlı partiliyi öldüren Onur Gencer’e yargılandığı davada ‘Tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

İzmir’de 17 Haziran 2021’de İzmir HDP İl Başkanlığına düzenlediği silahlı saldırıda binada bulunan Deniz Poyraz isimli partiliyi öldüren Onur Gencer’in İzmir 6. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmasına devam edildi.

İzmir Aliağa Ceza İnfaz Kurumları Kampüsünde bulunan duruşma salonunda görülen dava, yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde başlarken, mahkeme salonunda tutuklu sanık Onur Gencer ve avukatı hazır bulundu.

Mahkeme heyetinin aldığı karara rağmen duruşma salonuna cep telefonu ile girmek isteyen CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, “Beni zorla çıkaracaksanız çıkarın” diyerek heyete tepki gösterdi. Tanrıkulu’nun cep telefonu ile duruşmaya girmekte ısrar etmesi üzerine heyet, duruşmaya ses ve görüntü kaydedebilen elektronik cihazla girilmemesi kararına rağmen cep telefonu ile salona giren Tanrıkulu’nun izleyici bölümünden çıkarılmasına karar verdi.

Duruşma savcısı geçen celse mahkemeye sunduğu esas hakkında mütalaayı tekrarladı.

Tutuklu sanık Onur Gencer, esas hakkındaki savunmasında “Kin yuttum, kan kusturdum. Asla pişman değilim. Diyeceğim başka bir şey yoktur” dedi. Son sözü sorulan Gencer, esas hakkındaki sözlerini tekrarlayarak pişman olmadığını yineledi.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Onur Gencer’e ‘Tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası vererek, cezada herhangi bir indirim uygulamadı. Heyet, Gencer’e ‘Konut dokunulmazlığını ihlal’, ‘Mala zarar verme’ ve ‘Ateşli Silahlar Kanununa muhalefet’ suçlarından da toplamda 9 yıl hapis cezası verdi.

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