İzmir elektrik faciasında ara karar

İzmir'de yağışlı havada sokakta yürürken akıma kapılan İnanç Öktemay ve Özge Ceren Deniz'in ölümüne ilişkin 13'ü tutuklu, 42 kişinin 22 yıl 6’şar aya kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın 2’nci gününün tamamlanmasıyla duruşma sonrasında mağdur avukatları ve aileleri basın açıklamasında yaptı.

23 yaşındaki Özge Ceren Deniz

44 yaşındaki İnanç Öktemay "BU DAVADA SOSYAL MEDYA ÇOK FAYDALI OLDU" İnanç Öktemay’ın avukatı Cenk Düzgüner, "Sosyal medyayı her zaman çok kötülüyoruz. Ama bu davada sosyal medya bize çok faydalı oldu. Çünkü insanlar bu davayla çok ilgilendi. İnşallah adalet tecelli edecektir. Biz de avukatlar olarak elimizden geleni yapacağız. Suçluların bulunması, ihmalleri olanların en alttan en üste kadar ihmali olan herkesin yargılanıp ceza görmesini istiyoruz ve sonuna kadar takipçisi olacağız." dedi.

İzmir Baro Başkanı Sefa Yılmaz ise, "İki gündür içeride sorumluluklar kime aittir, kim sorumludur sorusunun cevabı aranıyor ama kimse sorumluluğu kabul etmiyor. Dosyadaki bilirkişi raporu ve iddianame bizim için yetersiz. Asıl sorumluların kim olduğunu bulmak gerekir." dedi.