Juventus'tan farklı tarife: Kenan Yıldız şov yaptı Juventus, İtalya Kupası son 16 turunda Salernitana'yı 6-1 gibi farklı bir skorla mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Oyuna sonradan giren milli futbolcu Kenan Yıldız şık bir gole imza attı

Habertürk Giriş: 05.01.2024 - 10:06 Güncelleme: 05.01.2024 - 10:09 facebook

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