AA

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde, saat 15.54'te 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, yaklaşık 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi. Bu depremin ardından saat 15.56'ta 4,1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi olan 4,1 büyüklüğündeki sarsıntının yaklaşık 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.