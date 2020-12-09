Kan donduran vahşet! Annenin bakışı yürek burktu 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Konya'nın Karatay ilçesinde, köpeklerin barınması için hayvanseverler tarafından yapılan kulübe kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından içindeki hayvanlarla birlikte ateşe verildi. Kulübede bulunan 9 yavru köpek yanarak can verdi.

Korkunç olay Konya'nın merkez Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi'nde meydana geldi. Zafer Samancı'nın haberine göre, Tatlıcak mahallesinde boş bir arazide sokak köpeklerini beslemeye giden hayvansever Fadim Göbel, burada yeni doğum yapmış bir köpek için arkadaşları ile birlikte yaptıkları kulübenin yakıldığını gördü.

Hemen kulübeye yönelen hayvansever Göbel, yanan kulübeyi kontrol ettiğinde kan donduran görüntü ile karşılaştı. Ateşe verilen kulübede bulunan 9 yavru köpeğin yanarak feci şekilde can verdiğini gören hayvansever kadın, yanmaktan kurtulan son yavru köpek ile annesini koruma altına aldı.

Durumu yetkililere bildiren Göbel, bunu yapanların insan olamayacağını belirterek, "Sorumluların bir an evvel yakalanarak cezalandırılmasını istedi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.