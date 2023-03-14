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Haberler Dünya Son dakika: Karadeniz'de sıcak saatler: Rusya, ABD İHA'sını düşürdü
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Son dakika haberi Karadeniz'de sıcak saatler: Rusya, ABD İHA'sını düşürdü

ABD Savunma Bakanlığı, iki Rus Su-27 uçağının Karadeniz’de ABD'ye ait MQ-9 insansız hava aracını taciz ettiğini, uçaklardan birinin çarptığı MQ-9’un pervanesinin kırılmasının ardından Karadeniz'e düştüğünü açıkladı.

Son dakika: Karadeniz'de sıcak saatler: Rusya, ABD İHA'sını düşürdü
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ABD Savunma Bakanlığı, bir Rus Su-27 savaş uçağının, ABD'ye ait 'Reaper' gözetleme insansız hava aracının pervanesini vurduğunu ve insansız hava aracının Karadeniz'de uluslararası sulara düştüğünü duyurdu.

ABD ordusu tarafından 'pervasız' olarak nitelendirilen olay şiddetle kınandı.

ABD Hava Kuvvetleri'nin denizaşırı bölgelerinde bulunan ABD Hava Kuvvetleri Generali James Hecker, "MQ-9 uçağımız, uluslararası hava sahasında rutin operasyonlar yürütürken, bir Rus uçağı tarafından durdurulup vuruldu." açıklamasını yaptı.

Başkan Joe Biden, olayla ilgili bilgilendirildi.

Beyaz Saray Sözcüsü Kirby, ABD'nin Karadeniz üzerindeki uçuş ve operasyonlarına devam edeceğini belirtti. Dünyanın diğer kısımlarında da ABD'nin ulusal güvenlik çıkarlarına bağlı kalacaklarını belirten Kirby, uluslararası sularda ve hava sahasında gerçekleştirilecek herhangi bir eylem için Rusya'yı bilgilendirme zorunluluğunda olmadıklarını ifade etti.

ABD'li General Cavoli NATO müttefiklerine olay hakkında bilgi verdi.

Fotoğraf: AA

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