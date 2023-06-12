Karakoldaki ölüm davasında, 7 polise 12'şer yıl hapis istendi!

DHA

İstanbul Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede komiser yardımcısı şüpheli İsmail S. ile birlikte diğer şüpheliler İsmail G. Muhammet Ş., Muhammed K., Bilal K. ve Erdoğan K.'nin "Bilinçli taksirle ölüme sebebiyet vermek" ve "Kasten yaralama" suçlarından ayrı ayrı toplamda 3 yıl 8 aydan 12 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.

6 SANIK İÇİN DE 4 YIL 6 AYA KADAR HAPİS İSTENDİ DHA'da yer alan habere göre diğer 6 şüphelinin ise "Kamu görevlisinin sahip bulunduğu nüfusu kötüye kullanmak suretiyle kasten yaralama" suçundan ayrı ayrı 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.

POLİS MEMURU DARP EDİLEREK YARALANDI Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya Birol Yıldırım'ın ailesi ve taraf avukatları katıldı. Cumhuriyet Savcısı esasa ilişkin mütalaasını açıkladı. Mütalaada olay şöyle anlatıldı: Mağdurlardan Barış Uysal'ın güvenlik amiri olarak görev yaptığı, sitede kafe sahipleri ve bir polis memuru ile arasında yaşanan olayda polis memuru darp edilerek yaralandı.

HASTANEYE GÖTÜRÜLÜRKEN DARP EDİLDİLER İhbar üzerine kolluk kuvvetleri olay yerine intikal etti. Barış Uysal emniyete götürülürken yaşanan kavgada bulunan oğlu Alihan Uysal da telefonla emniyete çağrıldı. Adli muayenelerinin yaptırılması için hastaneye götürülmeleri sırasında mağdurlar polis araçlarında darp edildi, daha sonra polis merkezinde gözaltına alındı.

MAĞDURLARIN DURUMUNU SORACAKTI Mağdurların durumunu sormak maksadıyla polis merkezine gelen sitenin özel güvenlik müdürü Birol Yıldırım (42), burada kafe işletmeciliği yapan şahıslarla uyarılmasına rağmen tartıştı. Hakkında şikayet beyanında bulunulması üzerine polis merkezine alınmak istendiği esnada fiziki olarak direnen Birol Yıldırım, memurlarca zor kullanılarak alındı.

"BEN KALP HASTASIYIM, KALBİMDE STENT VAR" Barış Uysal, Alihan Uysal ve Birol Yıldırım polis merkezinin mutfak bölümüne zor kullanılarak koyuldu, mağdurların mutfakta yüzleri duvara dönük ve yere çömeltilerek tutuldu, ters kelepçe yapıldı. Birol Yıldırım, "Ben kalp hastasıyım, kalbimde stent var" demesine rağmen bu sözler sanık memurlarca dikkate alınmadı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ Mutfak bölümüne sırası ile girip çıkan bir kısım sanıklar, mağdurlara ve Yıldırım'a vurarak darp etti. Sanıklar, Yıldırım'ın üzerine su döktü, ayağında nasir olduğunu ve acıdığını söylemesine rağmen nasır olan ayağına basarak canını yaktı. Bu esnada Birol Yıldırım fenalaştı ve yapılan tıbbi müdahalelere rağmen olay yerinde vefat etti.