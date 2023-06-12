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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberi: Karakolda Birol Yıldırım'ın ölüm davasında, 7 polise 12'şer yıl hapis istendi!
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Karakoldaki ölüm davasında, 7 polise 12'şer yıl hapis istendi!

İstanbul Esenyurt'ta, Polis Merkezi'nde hayatını kaybeden 42 yaşındaki Birol Yıldırım'ın ölümüne ilişkin polis memuru olan 7 sanığın ayrı ayrı 12 yıla kadar hapsi talep edildi

Son dakika haberi: Karakolda Birol Yıldırım'ın ölüm davasında, 7 polise 12'şer yıl hapis istendi!
DHA

İstanbul Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede komiser yardımcısı şüpheli İsmail S. ile birlikte diğer şüpheliler İsmail G. Muhammet Ş., Muhammed K., Bilal K. ve Erdoğan K.'nin "Bilinçli taksirle ölüme sebebiyet vermek" ve "Kasten yaralama" suçlarından ayrı ayrı toplamda 3 yıl 8 aydan 12 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.

6 SANIK İÇİN DE 4 YIL 6 AYA KADAR HAPİS İSTENDİ

DHA'da yer alan habere göre diğer 6 şüphelinin ise "Kamu görevlisinin sahip bulunduğu nüfusu kötüye kullanmak suretiyle kasten yaralama" suçundan ayrı ayrı 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.

POLİS MEMURU DARP EDİLEREK YARALANDI

Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya Birol Yıldırım'ın ailesi ve taraf avukatları katıldı. Cumhuriyet Savcısı esasa ilişkin mütalaasını açıkladı. Mütalaada olay şöyle anlatıldı: Mağdurlardan Barış Uysal'ın güvenlik amiri olarak görev yaptığı, sitede kafe sahipleri ve bir polis memuru ile arasında yaşanan olayda polis memuru darp edilerek yaralandı.

HASTANEYE GÖTÜRÜLÜRKEN DARP EDİLDİLER

İhbar üzerine kolluk kuvvetleri olay yerine intikal etti. Barış Uysal emniyete götürülürken yaşanan kavgada bulunan oğlu Alihan Uysal da telefonla emniyete çağrıldı. Adli muayenelerinin yaptırılması için hastaneye götürülmeleri sırasında mağdurlar polis araçlarında darp edildi, daha sonra polis merkezinde gözaltına alındı.

MAĞDURLARIN DURUMUNU SORACAKTI

Mağdurların durumunu sormak maksadıyla polis merkezine gelen sitenin özel güvenlik müdürü Birol Yıldırım (42), burada kafe işletmeciliği yapan şahıslarla uyarılmasına rağmen tartıştı. Hakkında şikayet beyanında bulunulması üzerine polis merkezine alınmak istendiği esnada fiziki olarak direnen Birol Yıldırım, memurlarca zor kullanılarak alındı.

"BEN KALP HASTASIYIM, KALBİMDE STENT VAR"

Barış Uysal, Alihan Uysal ve Birol Yıldırım polis merkezinin mutfak bölümüne zor kullanılarak koyuldu, mağdurların mutfakta yüzleri duvara dönük ve yere çömeltilerek tutuldu, ters kelepçe yapıldı. Birol Yıldırım, "Ben kalp hastasıyım, kalbimde stent var" demesine rağmen bu sözler sanık memurlarca dikkate alınmadı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Mutfak bölümüne sırası ile girip çıkan bir kısım sanıklar, mağdurlara ve Yıldırım'a vurarak darp etti. Sanıklar, Yıldırım'ın üzerine su döktü, ayağında nasir olduğunu ve acıdığını söylemesine rağmen nasır olan ayağına basarak canını yaktı. Bu esnada Birol Yıldırım fenalaştı ve yapılan tıbbi müdahalelere rağmen olay yerinde vefat etti.

STRES SONUCU KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Alınan Adli Tıp raporlarına göre Birol Yıldırım'da var olan kronik kalp damar hastalığının, sanık polis memurlarının eylemleri sebebi ile aktif hale gelmesi sonucunda ölümünün meydana geldiği belirtildi. Birol Yıldırım'ın yaşadığı stres sonucu kalp krizi geçirerek vefat etmesinde sanıkların bilinçli taksirle hareket etmiş oldukları kaydedildi.

7 SANIĞIN AYRI AYRI 12 YILA KADAR HAPSİ TALEP EDİLDİ

Sanıklardan komiser yardımcısı İsmail Alperen S., polis memurları Muhammed Cihan K. İsmail G., Erdoğan K., Mustafa Ş., Muhammed Şahin, Bilal K.'nın maktule ve mağdurlara vurarak darp ettikleri anlatıldı. Sanıkların 'Bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan ayrı ayrı 2 yıl 8 aydan 9 yıla kadar hapsi istendi. Ayrıca Barış Uysal ve Alihan Uysal'a karşı 'Kamu görevini kötüye kullanmak suretiyle kasten yaralama' suçundan da ayrı ayrı 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Diğer sanıkların eylemlerinin sabit olmadığı anlaşıldığından beraatleri istendi. Mahkeme sanık avukatlarının mütalaaya karşı savunma yapmaları için süre vererek duruşmayı erteledi.

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