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Son dakika haberler... Önce kardeşini, sonra da yengesini öldürdü!

Ordu’da dehşete düşüren bir olay meydana geldi. Kentte, bir kişi itfaiyeci olan kardeşini ve yengesini tabanca ile vurarak öldürdü. Saldırgan daha sonra ise teslim oldu

Son dakika haberi: Kardeşi ve yengesine kurşun yağdırdı! - Haberler
İHA

Olayda, uzun süredir aralarında husumet olan Erdal ve Erhan Batır arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine Erhan Batır, itfaiye eri olan kardeşi Erdal Batır’ı ve yengesi olan Emine Batır’ı tabanca ile vurdu.

İHA'nın haberine göre, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ile polis ekipleri geldi. 112 ekipleri, yaptıkları inceleme sonucunda şahısların olay yerinde hayatlarını kaybettiklerini belirledi.

Hayatını kaybeden Erdal Batır

Olayı gerçekleştiren Erhan Batır ise polis ekiplerine teslim oldu. Zanlının emniyetteki işlemleri sürerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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