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Bu nasıl vicdansızlık! Kaybolan köpeğini tabancayla vurulmuş halde buldu

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, iki gün önce kaybolan çoban köpeği, sahibi tarafından evinden yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta tabancayla vurulmuş halde bulundu. Köpeğin vücudunda 2 mermi yarası tespit edildi

kocaeli kayıp köpek
DHA

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, Ali Bilgin (54),iki gün önce kaybolan çoban köpeğini evinden yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta tabancayla vurulmuş halde buldu.

İzmit Yassıbağ Mahallesi'nde yaşayan Ali Bilgin, 2 gün önce evlerinin bahçesinde bulunan 7 yaşındaki çoban köpeğinin kaybolduğunu fark etti. Bunun üzerine Ali Bilgin, kendi imkanları ve tanıdıklarının yardımlarıyla kaybolan köpeğini evinin çevresinde aramaya başladı.

Bilgin, iki gün sonra evine yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta bulduğu köpeğinin vücudunda 2 mermi yarası olduğunu gördü. Veterinere götürülen köpek, tedavi altına alındı. Olayın ardından jandarmaya şikâyette bulunan Bilgin, köpeğini tabancayla yaralayan kişi ya da kişilerin yakalanmasını istedi.

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