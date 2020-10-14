Kayıp hemşireden acı haber! 0:00 / 0:00

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Aydın'ın Didim ilçesinde kaybolan 50 yaşındaki Hatice Tusu'dan acı haber geldi. Tusu’nun erkek tarafından boğularak bataklığa atıldığı belirtildi. Gözaltına alınan Hatice Tusu’nun erkek arkadaşı S.A.’nın cinayeti itiraf ettiğini öğrenildi. S.A.’nın Tusu’nun kendisinden ayrılmak istediği için öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

Beş yıl önce eşinden boşandıktan sonra veteriner oğlu Görkem Öner'le birlikte yaşadığı öğrenilen emekli hemşire Hatice Tusu, Ankara'da doğum yapan bir arkadaşını ziyaret etmek için 3 gün önce 09.00'da kalkan uçağa bilet aldı. Ardından da evine gidip valizlerini hazırladı. Akşam eve dönen Görkem Öner, valizlerini görmesine rağmen annesini evde bulamayınca merak edip telefon etti. Ancak ısrarla aramasına rağmen telefonlarına cevap alamadı. Gidebileceği yerlere de bakmasına rağmen Öner annesine ulaşamadı.

Olaydan sonra geniş çapta araştırma başlatan Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Hatice Tusu'nun üç yıldan beraber olduğu ileri sürülen erkek arkadaşı S.A’ya ulaştı. Gözaltına alınan S.A. ilk ifadesinde Hatice Tusu’yu görmediğini ileri sürmesine rağmen Didim İlçe Emniyet Müsürlüğü Asayış Büro Amirliği ve Olay Yeri İncele ekipleri yaptıkları araştırmalar sonucu S.A.'nın kayıp olmadan önce Hatice Tusu ile görüştüğünü tespit etti. Gözaltına alınan S.A. suçunu itiraf etti ve Tusu'yu elle boğduğunu anlattı. S.A.'nın gösterdiği arıtma tesisleri bölgesinde ekipler Tusu'nun cesesine ulaştı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.