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Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı genel başkanlarıyla beraber açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: "Katılım oranının yüzde 90'a yaklaşması ve sürecin demokratik olgunluk içinde sürdürülmesi memnuniyet vericidir.. Erdoğan bütün iftira ve hakaretlerine rağmen beklediği sonucu alamamıştır. Hiç kimse oldu bittiğiye heveslenmesin. Seçim balkonda kazanılmaz.

Milletimiz ikinci tur diyorsa başımızın üstüne. Bu seçimi mutlaka ve mutlaka ikinci turda kazanacağız. Herkes bunu görecek. Erdoğan toplumdan beklenen güven oyunu alamamıştır. Değişim talebi yüzde 50'nin üzerinedir.