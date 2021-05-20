Kısıtlama cezalarını eleştiren savcı görevden uzaklaştırıldı 0:00 / 0:00

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Viranşehir Savcısı Eyüp Akbulut hakkında HSK Müfettişlerince hazırlanan ön raporu görüşen HSK 2. Dairesi; hakkında soruşturma yapılan ilgilinin bulunduğu hal üzere göreve devamının yargı erkinin nüfuz ve itibarına zarar vereceği kanaatine ulaştığından oybirliği ile hakimler ve savcılar kanununun 77'nci maddesi gereğince geçici olarak görevden uzaklaştırılmasına karar verdi.

Şanlıurfa'nın Viranşehir Cumhuriyet Savcısı Eyyüp Akbulut, koronavirüs tedbirlerine ilişkin genelgelerle ilgili videoyu "Esenlik Bildirisi" başlığıyla sosyal paylaşım sitesindeki hesabından yayınlamıştı. Valilik, sosyal medyada gündem olan Akbulut'un videolarıyla ilgili idari inceleme başlatmıştı.

Genelgeleri eleştirdiği videoda görevden alınmayı göze aldığını dile getiren Akbulut, "Aşı ikna timleri kurulup insanlar aşılanıyor ve onay belgesi adı altında bir belge imzalatılıyor. Benim incelediklerimde biyotıp sözleşmesi, hasta hakları yönetmeliği gibi mevzuatın öngördüğü şartları sağlayan ibareler o metinlerde yer almıyor. Bu metinler hukuken çöp. Çünkü pek çok insanın tereddütleri varken ve bu tereddütler yetkililer tarafından giderilmezken, ortada soruşturma açılmasını gerektirir pek çok iddia varken aydınlatılmış rızanın varlığından bahsedilemez. Aşının prospektüsünde yer alan yan etkiler, ikazlar dahi o metinde yazmıyorken, ortada aydınlatılmış rıza var, denemez. Cumhuriyet savcısı bunları ihbar kabul edip soruşturma yapmak zorunda. Fakat bu dillendirildiği zaman insanlar cesaret edemiyor. Ben işim gereği gerekli cesareti gösteriyorum" diye konuştu.