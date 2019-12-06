Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerGündemSon dakika haberi... Kıyma makineli vahşetin cezası belli oldu! 'Karara itiraz edeceğiz'

Kıyma makineli vahşetin cezası belli oldu! 'Karara itiraz edeceğiz'

Mersin'deki vahşi kadın cinayetinde mahkeme kararını verdi. Mustafa Ertürkoğlu, ayrılmak üzere olduğu karısını öldürdükten sonra parçalara ayırmıştı. Vahşetin ayrıntıları ise kan dondurmuştu. Sanık Mustafa Ertürkoğlu, 22 Kasım'daki ilk duruşmada korkunç olayda, eşinin boğazını maket bıçağıyla kesip, kıyma makinesine atarak parçaladığını soğukkanlılıkla anlatmıştı. 'Eşi tasarlayarak, canavarca hisle, acı ve eziyet çektirerek öldürmek' suçların açılan davada sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti, sanık hakkında iyi hal ve haksız tahrik indirimi uygulamazken, tasarlayarak ve canice öldürme suçlarında ise ceza vermedi. Mersin Barosu Kadın Hakları Merkezi Başkanı Avukat Şirin Güner, "Biz karara itiraz edip, istinaf mahkemesine taşıyacağız. Çünkü sanığın yaptığı eyleme denk düşen bir ceza değil" dedi

mersin kadın cinayeti
İHA

Mersin'de ayrılmak üzere olduğu karısını öldürdükten sonra parçalara ayıran Mustafa Ertürkoğlu, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti, sanık hakkında iyi hal ve haksız tahrik indirimi uygulamazken, tasarlayarak ve canice öldürme suçlarında ise ceza vermedi.

İHA'nın haberine göre, Mersin 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın karar duruşmasına tutuklu sanık Mustafa Ertürkoğlu, SEGBİS yöntemiyle katıldı. Duruşmaya ayrıca tanıklar, Cemile Ertürkoğlu'nun ailesi, çeşitli baroların kadın hakları merkezi adına avukatlar ile taraf avukatları katıldı. Duruşmada ilk olarak 4 tanık dinlendi. Ardından Cemile Ertürkoğlu'nun babası Sabahattin Aslan, şahıstan şikâyetçi olduğunu belirterek, "En ağır cezayı almasını istiyoruz. Bir insanın değil bir hayvanın bile böyle vahşice öldürülmesini kabul etmiyorum" dedi.

 

CANAVARCA HİSLE VE ÖLÜYE SAYGISIZLIKTAN DA CEZA TALEP EDİLDİ

Duruşmada iddia makamı da esasa ilişkin mütalaasını verdi. Mütalaada sanığın eşinin boğazını maket bıçağı ile kestiği, kestikten sonra parçaladığı ve bunları çeşitli yerlere attığı, "ya o gidecek, ya ben gideceğim" şeklinde sosyal medyada mesaj vermesinden dolayı olayı kasten ve tasarlayarak yaptığı, öldükten sonra parçalama olayını gerçekleştirdiği için canavarca hisle öldürmenin olmadığı, şahsa ceza indirimi verilmemesi ve tutukluluk halinin devam etmesi istendi.  Müşteki avukatları, iddia makamının mütalaasına itiraz etmediklerini, ancak canavarca hisle ve ölüye saygısızlıktan da sanığın cezalandırılmasını talep ettiler. Sanık avukatı ise mütalaayı kabul etmediklerini, haksız tahrik ve iyi hal indiriminin verilmesini istedi.

'MAKET BIÇAĞINI ALDIM, BİR ANDA ÖLDÜRDÜM'

Esasa ilişkin konuşan sanık Mustafa Ertürkoğlu ise, bir anlık sinirle bu cinayeti gerçekleştirdiğini belirterek, "'Ben seni sevmiyorum boşanacağım' deyince sinirlendim. Bana önce o, maket bıçağı ile saldırdı. Ben bıçağı aldım, bir anda öldürdüm. Öldürmenin kesinlikle namus ve töre ile ilgisi yok. Ben cinayet gününe kadar bir horoz bile kesmedim. Pişmanım. Böyle bir şey olduğu için üzgünüm. 10 yıldır eşimle yaşıyorum. Olaydan dolayı pişmanım" dedi.

'KASTEN ÖLDÜRME' SUÇUNDA CEZA

Mahkeme heyeti, sanığa kasten adam öldürme suçundan dolayı ağırlaştırılmış müebbet cezası verilmesine karar verdi. Heyet, sanığa iyi hal ve haksız tahrik indirimi uygulamazken, tasarlayarak ve canice öldürme suçlarında ise ceza vermedi.

'KARARA İTİRAZ EDECEĞİZ'

Duruşma sonrası adliye çıkışında açıklamalarda bulunan Mersin Barosu Kadın Hakları Merkezi Başkanı Avukat Şirin Güner, kararın kendilerini memnun etmediğini dile getirerek, "Biz farklı bir karar bekliyorduk ama istediğimiz gibi olmadı. Sonuçta ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Haksız tahrik ve iyi hal indirimi uygulamadı. Bunlar bizim için sevindirici ama gerek tasarlayarak, engelli bir kişiye ve namus, töreden dolayı yapmış olmasından da ceza verilmemesi bizim açımızdan negatif bir durum. Biz karara itiraz edip, istinaf mahkemesine taşıyacağız. Bu taleplerimizin de göz önüne alınmasını isteyeceğiz. Çünkü sanığın yaptığı eyleme denk düşen bir ceza değil" diye konuştu.

Öte yandan, duruşma öncesi Mersin Kadın Platformu üyesi kadınlar da basın açıklaması yaparak, Cemile Ertürkoğlu cinayetine tepkilerini dile getirdiler.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika... Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy'dan önemli açıklamalar
GÜNDEMDışişleri'nden önemli açıklamalar
Son dakika... Yargıtay yarbay Hakan Çınar'a verilen müebbet hapis cezasını onadı
GÜNDEMG.Antep darbe girişimi cezaları onandı
Daire başkanına sekreterine tacizden hapis cezası! - Haberler
GÜNDEMDaire başkanına tacizden hapis
Son dakika: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı KPSS tercih sonuçları açıklandı
GÜNDEMKPSS 2019/6 tercih sonuçları açıklandı
MEB 2019 - 2020 takvimi: 15 Tatil ne zaman başlıyor? 2020 Okullar ne zaman kapanacak?
GÜNDEM15 Tatil ne zaman başlıyor?
SON DAKİKA KAN DONDURAN OLAY! Çinli Lisha cinayetinde flaş gelişme! Kaçıran Reina sanıklarından!
GÜNDEMÇinli Lisha'yı kaçıran Reina sanıklarından!
Mersin'de engelli vatandaşın simit arabasını çalan iki kişi tutuklandı
GÜNDEMHırsızlar engelli vatandaşı hedef aldı
Malatya merkezli gerçekleşen FETÖ operasyonunda 17 şüpheliden 1'i tutuklandı
GÜNDEMFETÖ soruşturmasında 1 şüpheli tutuklandı
Son dakika haberleri... Avukatın 'mini etekli' fotoğrafını paylaştı iddiası....
GÜNDEMBatman Barosu'nu karıştıran iddia!
Kadıköy'de yaşam koçu otizmli çocuğu darp etti
GÜNDEMOtizmli çocuğa 'yaşam koçu' darbı!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X