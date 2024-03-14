Konya'da eğitim uçağı düştü: 1 şehit!
Konya'da Türk Yıldızları'na ait eğitim uçağı düştü. Pilotun uçak düşmeden önce paraşütle atladığı öğrenildi. MSB'den kazaya ilişkin yapılan açıklamada, "Konya'da eğitim uçuşu yapan Hava Kuvvetlerimize ait bir NF-5 uçağımız saat 12.51'de henüz bilinmeyen bir nedenle kaza kırıma uğramıştır. Kaza kırıma uğrayan uçağımızın pilotu atlayarak kurtulmuş, hastaneye sevk edilmiştir. Uçağın düştüğü bölgede pist onarım çalışması yapan bir personelimiz ise şehit olmuştur. Konuyla ilgili gerekli inceleme başlatılmıştır" denildi
Konya'da, saat: 12.51 sıralarında, Türk Yıldızları'na ait askeri eğitim uçağı düştü.
Alınan bilgiye göre, 3. Ana Jet Üssü'nde faaliyet gösteren eğitim uçağı, inişe hazırlandığı sırada Türk Yıldızları Parkı'na düştü.
PİLOT UÇAK DÜŞMEDEN ATLADI
AA'da yer alan habere göre bölgeye çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Pilotun uçak düşmeden önce paraşütle atladığı öğrenildi. Pilotun tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.
MSB'DEN KAZA AÇIKLAMASI
MSB'den kazaya ilişkin yapılan açıklamada, "Konya’da eğitim uçuşu yapan Hava Kuvvetlerimize ait bir NF-5 uçağımız saat 12.51’de henüz bilinmeyen bir nedenle kaza kırıma uğramıştır. Kaza kırıma uğrayan uçağımızın pilotu atlayarak kurtulmuş, hastaneye sevk edilmiştir. Uçağın düştüğü bölgede pist onarım çalışması yapan bir personelimiz ise şehit olmuştur. Konuyla ilgili gerekli inceleme başlatılmıştır" denildi.
KONYA VALİLİĞİ'NDEN ŞEHİT HABERİ
Konya Valisi Vahdettin Özkan, askeri uçağın düştüğü bölgedeki şantiye alanında iş makinesi kullanan bir personelin şehit olduğunu açıkladı.