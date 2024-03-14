Konya'da, saat: 12.51 sıralarında, Türk Yıldızları'na ait askeri eğitim uçağı düştü.

Alınan bilgiye göre, 3. Ana Jet Üssü'nde faaliyet gösteren eğitim uçağı, inişe hazırlandığı sırada Türk Yıldızları Parkı'na düştü.

PİLOT UÇAK DÜŞMEDEN ATLADI

AA'da yer alan habere göre bölgeye çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Pilotun uçak düşmeden önce paraşütle atladığı öğrenildi. Pilotun tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

MSB'DEN KAZA AÇIKLAMASI

MSB'den kazaya ilişkin yapılan açıklamada, "Konya’da eğitim uçuşu yapan Hava Kuvvetlerimize ait bir NF-5 uçağımız saat 12.51’de henüz bilinmeyen bir nedenle kaza kırıma uğramıştır. Kaza kırıma uğrayan uçağımızın pilotu atlayarak kurtulmuş, hastaneye sevk edilmiştir. Uçağın düştüğü bölgede pist onarım çalışması yapan bir personelimiz ise şehit olmuştur. Konuyla ilgili gerekli inceleme başlatılmıştır" denildi.