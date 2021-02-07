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Son dakika haberi Koronavirüs salgınında yeni vaka sayısı açıklandı

Son dakika... Sağlık Bakanlığı, koronavirüste son durumu açıkladı. Buna göre Türkiye'de son 24 saatte 129 bin 715 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 670 kişinin testi pozitif çıktı, 112 kişi yaşamını yitirdi. 8 bin 201 kişinin Kovid-19 tedavisinin veya karantinasının sona ermesiyle de iyileşen sayısı 2 milyon 440 bin 706'ya ulaştı

Son dakika haberi Koronavirüs salgınında yeni vaka sayısı açıklandı
Koronavirüs salgınında yeni vaka sayısı açıklandı
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Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Buna göre, son 24 saatte 129 bin 715 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 670 kişinin testi pozitif çıktı, 112 kişi hayatını kaybetti. Hasta sayısı 623 olarak açıklandı.

Son 24 saatte 8 bin 201 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 440 bin 706'ya yükseldi.

Test sayısı 30 milyon 616 bin 406'ya ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 531 bin 456, vefat sayısı 26 bin 797, ağır hasta sayısı 1317 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4,9, yatak doluluk oranı yüzde 45,4, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 59,1, ventilatör doluluk oranı yüzde 27,1, ortalama temaslı tespit süresi 6 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

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