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Haberler Sağlık Enfeksiyon ve Salgın SON DAKİKA CORONA VAKA SAYISI! 14 Ekim koronavirüs tablosu 2021 açıklandı - Bugünkü korona vaka sayısı kaç?
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Son dakika haberi Koronavirüste son durum açıklandı

Son dakika... Sağlık Bakanlığı yeni tabloyu açıkladı. Buna göre Türkiye'de son 24 saatte 30 bin 709 kişinin testi pozitif çıktı, 203 kişi ise hayatını kaybetti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya Twitter hesabından uyarıda bulunarak, "Günlük vaka sayımız bir süredir 30 binin üzerinde seyrediyor. Şartlar göz önünde bulundurulursa, daha da yükselmesi ihtimali var. Maskenin gerekli olduğu ortamları biliyoruz, maskeyi hayatımızdan çıkarmayalım. Sosyal mesafe kuralına dikkat edelim. Aşılarımızı mutlaka olalım" ifadeleri kullandı

SON DAKİKA CORONA VAKA SAYISI! 14 Ekim koronavirüs tablosu 2021 açıklandı - Bugünkü korona vaka sayısı kaç?

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 203 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 30 bin 709 yeni vakanın olduğunu açıkladı.
Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni korona virüs tablosu açıklandı 14 Ekim’de açıklanan 24 saatlik verilere göre 30 bin 709 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 203 oldu.

Bir günde toplam 362 bin 217 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 26 bin 461 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda,2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 75,60 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 88,18 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 113 milyon 418 bin 257 ’e yükseldi.

2 DOZ AŞILAMADA İLK SIRADA KIRKLARELİ VAR

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 80,8 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Kırklareli, Muğla’yı Ordu, Amasya, Çanakkale, Eskişehir, Osmaniye, Edirne, Balıkesir ve Burdur takip etti.

EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA'DA

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 50,0 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa’yı sırasıyla Batman, Diyarbakır, Muş, Mardin, Siirt, Bitlis, Bingöl, Ağrı ve Bayburt takip etti.

KOCA: DAHA DA YÜKSELMESİ İHTİMALİ VAR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya Twitter'dan yaptığı açıklamada önemli bir uyarıda bulundu. Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu açıklayan Bakan Koca şu notu düştü: Günlük vaka sayımız bir süredir 30 binin üzerinde seyrediyor. Şartlar göz önünde bulundurulursa, daha da yükselmesi ihtimali var. Maskenin gerekli olduğu ortamları biliyoruz, maskeyi hayatımızdan çıkarmayalım. Sosyal mesafe kuralına dikkat edelim. Aşılarımızı mutlaka olalım.

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