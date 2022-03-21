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Son dakika haberi Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 14 bin 933 oldu

Son dakika... Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosunu paylaştı. Buna göre Türkiye'de son 24 saatte 14 bin 933 kişinin testi pozitif çıktı, 80 kişi ise hayatını kaybetti

Son dakika: Yeni vaka sayısı açıklandı
HABERTURK.COM / AA

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 281 bin 242 testte 14 bin 933 vaka tespit edildi.

Koronavirüs nedeniyle 80 kişi hayatını kaybederken, 18 bin 537 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi. 18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 93,05, 2'nci doz ortalaması yüzde 85,28 olarak ölçüldü.

Ayrıca, 1'inci dozda 57 milyon 756 bin 278, 2'nci dozda 52 milyon 934 bin 131 ve 3'üncü dozda 27 milyon 497 bin 601 olmak üzere toplam 146 milyon 503 bin 50 aşı uygulandı.

En az 2 doz aşı olan kişi sayısının en yüksek olduğu iller; Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ oldu.

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