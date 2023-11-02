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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Son dakika haberi Fenerbahçe Trabzonspor maçının hakemi belli oldu - Trabzonspor Haberleri

        Son dakika haberi Fenerbahçe - Trabzonspor maçının hakemi belli oldu

        Süper Lig'in 11. haftasında görev alacak hakemler belli oldu. 4 Kasım Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak Fenerbahçe - Trabzonspor maçınını Zorbay Küçük yönetecek.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 02.11.2023 - 11:58 Güncelleme: 02.11.2023 - 12:05
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        Kritik maçın hakemi belli oldu
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        Ligin 11. hafta programı ve hakemler şöyle;

        YARIN:

        20.00 Galatasaray - Kasımpaşa (RAMS Park): ARDA KARDEŞLER

        4 KASIM CUMARTESİ:

        13.30 İstanbulspor - Pendikspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu): MURAT ERDOĞAN

        16.00 Samsunspor - Hatayspor (Samsun Yeni 19 Mayıs): HALİL UMUT MELER

        19.00 Fenerbahçe - Trabzonspor (Ülker): ZORBAY KÜÇÜK

        5 KASIM PAZAR:

        13.30 Sivasspor - Adana Demirspor (BG Grup 4 Eylül): BURAK PAKKAN

        16.00 Konyaspor - Fatih Karagümrük (MEDAŞ Konya Büyükşehir): MERT GÜZENGE

        16.00 Başakşehir - MKE Ankaragücü (Başakşehir Fatih Terim): ÇAĞDAŞ ALTAY

        19.00 Antalyaspor - Beşiktaş (Corendon Airlines Park Antalya): YAŞAR KEMAL UĞURLU

        6 KASIM PAZARTESİ:

        20.00 Gaziantep FK - Rizespor (Kalyon): ALİ ŞANSALAN

        20.00 Kayserispor - Alanyaspor (RHG Enertürk Enerji): TUGAY KAAN NUMANOĞLU

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