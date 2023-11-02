Son dakika haberi Fenerbahçe - Trabzonspor maçının hakemi belli oldu
Süper Lig'in 11. haftasında görev alacak hakemler belli oldu. 4 Kasım Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak Fenerbahçe - Trabzonspor maçınını Zorbay Küçük yönetecek.
Ligin 11. hafta programı ve hakemler şöyle;
YARIN:
20.00 Galatasaray - Kasımpaşa (RAMS Park): ARDA KARDEŞLER
4 KASIM CUMARTESİ:
13.30 İstanbulspor - Pendikspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu): MURAT ERDOĞAN
16.00 Samsunspor - Hatayspor (Samsun Yeni 19 Mayıs): HALİL UMUT MELER
19.00 Fenerbahçe - Trabzonspor (Ülker): ZORBAY KÜÇÜK
5 KASIM PAZAR:
13.30 Sivasspor - Adana Demirspor (BG Grup 4 Eylül): BURAK PAKKAN
16.00 Konyaspor - Fatih Karagümrük (MEDAŞ Konya Büyükşehir): MERT GÜZENGE
16.00 Başakşehir - MKE Ankaragücü (Başakşehir Fatih Terim): ÇAĞDAŞ ALTAY
19.00 Antalyaspor - Beşiktaş (Corendon Airlines Park Antalya): YAŞAR KEMAL UĞURLU
6 KASIM PAZARTESİ:
20.00 Gaziantep FK - Rizespor (Kalyon): ALİ ŞANSALAN
20.00 Kayserispor - Alanyaspor (RHG Enertürk Enerji): TUGAY KAAN NUMANOĞLU