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Haberler Futbol Süper Lig Kulüpler Birliği yabancı talebini açıkladı: 8+3 devam etsin!
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Son dakika haberi | Kulüpler Birliği yabancı talebini açıkladı: 8+3 devam etsin

Kulüpler Birliği Vakfı'nın gerçekleştirdiği toplantı sonrası Başkan Ahmet Ağaoğlu, "Yabancı konusu uzun zamandır gündemde. Sıklıkla federasyon ile paylaşıyoruz. Nihat Özdemir'e de çekincelerimizi dile getirmiştik. Tamamen kaldırılması değil, bir sene daha 8+3'ün devam etmesi, bazı kulüplerin elinde uzun mukaveleleri olan oyuncular var" açıklamasında bulundu

Kulüpler Birliği yabancı talebini açıkladı: 8+3 devam etsin!

Kulüpler Birliği Vakfı ve Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ve İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın da Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanlığı'na aday olmadığını açıkladı.

Ağaoğlu, Kulüpler Birliği Vakfının Maslak'taki merkez binasında gerçekleştirilen toplantının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Ahmet Ağaoğlu, TFF başkan adaylığıyla ilgili gelen bir soruya, "Ben TFF Başkanlığı'na aday olmayı düşünmediğimi ifade etmiştim. Uzun zamandır ismi ön plana çıkan ve gündemde olan isimlerden ikisi de toplantıdaydı. Birisi Göksel Gümüşdağ, diğeri Ahmet Nur Çebi. Vekaleten Sayın Çebi ve Gümüşdağ adına şunu paylaşabilirim, benimle aynı düşünceye sahipler. TFF Başkanlığı'nı düşünmüyorlar. İkisinin de ifadeleri benim kullandığım ifademle eş değer. Eğer hala bu iki değerli başkanımızın ismi etrafında gündem oluşturuluyorsa yeni isimlerin aranmasında yarar var." yanıtını verdi.

YABANCI OYUNCU KURALI

Kulüpler Birliği Başkanı, yabancı oyuncu kuralıyla ilgili görüşlerinin de devam ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Nihat Özdemir'e de çekincelerimizi ifade etmiştik. 7+4 kuralının, 8+3 olarak bir sene daha devam etmesini söylemiştik. Bazı kulüplerin elinde uzun mukaveleleri olan ciddi sayıda yabancı oyuncu var. Bu, çok büyük maddi sıkıntı olarak da kulüplerimize yansıyacak."

YAYIN İHALESİ

Ahmet Ağaoğlu, TFF Başkanlığı görevini vekaleten yürüten Servet Yardımcı ile naklen yayın ihalesiyle ilgili görüştüğünü de belirterek, "Servet Yardımcı, naklen yayın ihalesi sürecini yönetiyor. İhaleyle alakalı yasal yetki federasyonda. Biz sadece kulüpler olarak görüşlerimizi ve çekincelerimizi ifade ediyoruz. Servet Yardımcı ile dün görüşmem olmuştu. Bunu başkanlarla paylaştım. Bu akşam görüşlerimi federasyon başkanına ileteceğim. Sürecin nasıl neticeleneceğini göreceğiz. 1-1,5 ay içinde Servet Yardımcı bu işi sonuçlandırmak gibi bir düşünceye sahip. Kendileri o yönde irade kullanıyor." diye konuştu.

Hazırlanan Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu Teklifi'ne de değinen Ağaoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Yasanın bu haliyle çıkması ve yasa çıktıktan sonra doğacak sıkıntılar, şu an yaşamış olduğumuz sıkıntıların katbekat fazlası. Yasa çıkmadan gerekli düzenlemelerin yapılması konusunda çalışmalarımızı yoğun olarak devam ettirme kararı aldık. UEFA'ya üye 56 ülke içinde bu ve buna benzer spor yasasıyla birlikte futbolun yönetildiği ikinci bir ülke yok. UEFA ve FIFA nezdinden ileriye dönük çok büyük sıkıntılar yaşayacağımız aşikar. Mali disiplin konusunda tüm kulüplerimiz fikir birliği içinde ancak çerçevesinin çok iyi çizilmesi lazım. Maddelerin açık ve net olması lazım."

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