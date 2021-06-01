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Son dakika haberi Kutlu Adalı cinayeti ile ilgili soruşturma başlatıldı

İstanbul Anadolu Başsavcılığı, Atilla Peker'in iddiaları sonrası Gazeteci Kutlu Adalı cinayeti ile ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında KKTC'den bilgi ve belge istenecek

FLAŞ GELİŞME! Son dakika: Kutlu Adalı cinayeti ile ilgili soruşturma başlatıldı - Haberler
AA

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker'in "Gazeteci Kutlu Adalı'nın Kıbrıs'ta öldürülmesi" olayına ilişkin iddialarıyla ilgili soruşturma başlattı.

AA'da yer alan habere göre başsavcılıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi: "Atilla Peker adlı şahsın Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı aracılığıyla Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdiği 'Gazeteci Kutlu Adalı'nın Kıbrıs'ta öldürülmesi' olayına ilişkin çeşitli iddialar içeren dilekçesinin teslim alınması ve yapılan ilk değerlendirme sonucu iddiaya konu suçlarla ilgili Türk adli makamlarının soruşturma ve kovuşturma yapmasının Türk Ceza Kanunu hükümleri uyarınca olanaklı olduğu kanaatine varılması üzerine, dilekçe içeriğinde bahsi geçen suç iddialarıyla ilgili derhal soruşturma başlatılmıştır.

Soruşturma kapsamında cinayet olayının gerçekleştiği KKTC adli makamlarından ihtiyaç duyulan bilgi ve belgelerin temin edilmesi amacıyla gereken yazışmaların yapılması ve yine ülkemiz dahilinde bulunan muhtemel delillerin temini ile dilekçe sahibinin ayrıntılı beyanının alınması için çalışmalara
başlanmıştır."

"KUTLU ADALI CİNAYETİ BİZİM İÇİN NAMUS MESELESİDİR"

Habertürk TV'de soruları yanıtlayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kutlu Adalı cinayetiyle ilgili olarak şunları dile getirmişti:

"Bugün bunun alınması için KOM Dairesi'ne yazı yazdım. Ben mi yazdırmam lazım, resen devreye girilmesi lazım değil mi? Benim görevim İçişleri Bakanı olarak önleyiciliktir. Meseleyi gördüğüm an müdahale etmektir. Olay çıktıktan sonra olay sonu raporu yazmak değil. Kutlu Adalı cinayetinde en ufak bir şey açık duruyorsa bizim namus meselesidir."

NE OLMUŞTU?

Organize suç örgütü soruşturması kapsamında aranan ve bir süredir yaptığı Youtube yayınlarıyla birtakım iddiaları dile getiren Sedat Peker'in yayınladığı videoda KKTC'li gazeteci Kutlu Adalı cinayeti ile ilgili eski emniyet mensubu ve siyasetçi Mehmet Ağar ile eski MİT mensubu Korkut Eken'in kendisinden tetikçi istediğini iddia etmiş, kardeşi Atilla Peker'i önerdiğini ancak cinayeti Atilla Peker'in işlemediğini öne sürmüştü.

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