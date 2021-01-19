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Son dakika haberler... 'Leyla Aydemir cinayeti' davasında bölge adliye mahkemesinin bozma kararı hukuka uygun bulundu

Leyla Aydemir cinayeti davasında önemli bir gelişme yaşandı. Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Başkanlar Kurulu, aynı mahkemenin 1'inci Ceza Dairesi'nin, minik çocuğun öldürülmesine ilişkin yargılanan 7 sanık hakkında yerel mahkemenin verdiği kararı bozmasını hukuka uygun buldu

Leyla Aydemir davasında SON DAKİKA gelişme! - Haberler
Leyla Aydemir davasında flaş gelişme!
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AA

Ağrı'da kaybolduktan 18 gün sonra cesedi bulunan Leyla Aydemir cinayetiyle ilgili "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan amca Yusuf Aydemir ve beraat eden 6 sanıkla ilgili Ağrı 1. Ağrı Ceza Mahkemesinin verdiği karar, bir süre önce Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesince değerlendirildi.

AA'da yer alan habere göre, söz konusu ceza dairesi değerlendirme sonucu yerel mahkemenin kararını çeşitli usul eksikleri yüzünden tüm sanıklar yönünden bozdu.

AYDEMİR'İN TAHLİYESİNE KARAR VERİLDİ

Bozma kararı doğrultusunda, dava kapsamında tutuklu bulunan amca Yusuf Aydemir'in tutukluluk halinin devamına karar verilmesinin ileride telafisi güç mağduriyete sebebiyet verebileceğine ve tutuklamanın bir ceza değil tedbir niteliğinde olduğuna işaret eden ceza dairesi, bu nedenle Aydemir'in tahliyesine karar verdi.

Bu kararının ardından Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığınca, ceza dairesinin bozma hükmünün kaldırılması ve yerel mahkemenin kararının uygulanması için yüksek mahkemenin Başkanlar Kuruluna itirazda bulunuldu.

İtirazı değerlendiren kurul, 1. Ceza Dairesinin bozma kararını hukuka uygun bularak dosyanın, sanıkların yeniden yargılanması için Ağrı 1. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesini kararlaştırdı.

Ağrı 1. Ağır Ceza Mahkemesince karara bağlanan davada tutuklu sanık Aydemir, "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "cebir ve hile ile kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 4 yıl hapis cezasına çarptırılmış, tutuksuz yargılanan 6 sanık ise delil yetersizliğinden beraat etmişti.

CANSIZ BEDENİ 18 GÜN SONRA BULUNMUŞTU

Ağrı'da 15 Haziran 2018'de Ramazan Bayramı dolayısıyla ailesiyle dedesine ziyarete gittiği Bezirhane köyünde kaybolan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in bulunması için çalışma başlatılmıştı.

Çalışmalar kapsamında ekiplerce bölgedeki dere yatakları, sazlık alanlar, otla kaplı araziler, köydeki metruk yapılar, tandır evleri, ahır ve çocuğun gidebileceği bütün alanlar, kadavra köpekleri de kullanılarak aranmıştı.

Leyla Aydemir'in cansız bedeni, kaybolduktan 18 gün sonra köye 2 kilometre mesafede, kent merkezine giden yolun yakınında akarsu kenarındaki ağaçların arasında bulunmuş, vücudunda darp ya da yara izine rastlanmayan çocuğun cenazesi Bezirhane köyünde defnedilmişti.

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