Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Eğitim Son dakika haberi LGS sonuçları açıklandı

        Son dakika haberi LGS sonuçları açıklandı

        Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 2 Haziran'da yapılan merkezî sınavın sonuçları açıklandı. Öğrenciler, sınav sonuçlarını "meb.gov.tr" adresinden öğrenebilecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.06.2024 - 09:53 Güncelleme: 28.06.2024 - 10:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        LGS sonuçları açıklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 2 Haziran'da yapılan merkezî sınavın sonuçları açıklandı. Öğrenciler, sınav sonuçlarını "meb.gov.tr" adresinden öğrenebilecek.

        Millî Eğitim Bakanlığınca 2 Haziran tarihinde iki oturum hâlinde yapılan sınav, 973 yurt içi sınav merkezinde, 3 bin 891 okuldaki 62 bin 663 salonda; yurt dışında ise 11 sınav merkezinde, 11 okuldaki 35 salonda gerçekleştirildi.

        Sınavın birinci oturumunda öğrencilere sözel alanda Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisiyle yabancı dil derslerinden toplam 50 soru soruldu. Sınavın ikinci oturumunda ise öğrencilere matematik ve fen bilimlerinden toplam 40 soru yöneltildi.

        Bu yıl LGS merkezi sınavına başvuran 1 milyon 038 bin 544 öğrencinin 992 bin 906'sı sınava katıldı, sınava katılım oranı yüzde 95,61 olarak gerçekleşti.

        LGS yerleştirme kılavuzuna göre, bu yıl Türkiye genelinde 2 bin 525 liseye merkezi sınav puanına göre öğrenci yerleştirilecek. Bu okulların kontenjanı da 203 bin 638 öğrenci olarak belirlendi.

        Öte yandan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılacak ortaöğretim kurumları tercih süreci de bugün başladı, 17 Temmuz Çarşamba günü saat 17.00’ye kadar devam edecek. Yerleştirme sonuçları ise 22 Temmuz’da açıklanacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Demokratlar aday değiştirecek mi?
        Demokratlar aday değiştirecek mi?
        Önce silahla vurup sonra otomobille ezmişti! Vahşet davasında istenen ceza!
        Önce silahla vurup sonra otomobille ezmişti! Vahşet davasında istenen ceza!
        Gözler FATF kararında! Türkiye gri listeden çıkar mı?
        Gözler FATF kararında! Türkiye gri listeden çıkar mı?
        Di Maria'da tek sorun var!
        Di Maria'da tek sorun var!
        Sayı 10'a ulaştı... O bir kahraman... Cankurtaran Hasan!
        Sayı 10'a ulaştı... O bir kahraman... Cankurtaran Hasan!
        Kayısının faydası saymakla bitmiyor
        Kayısının faydası saymakla bitmiyor
        Dünya tetikte: Lübnan'daki son durum
        Dünya tetikte: Lübnan'daki son durum
        7 adımda sivrisineklerden kurtulabilirsiniz!
        7 adımda sivrisineklerden kurtulabilirsiniz!
        2020’den bu yana ilk kez! Biden ve Trump karşı karşıya
        2020’den bu yana ilk kez! Biden ve Trump karşı karşıya
        "Gencim, hayatımda birisi olacak"
        "Gencim, hayatımda birisi olacak"
        Paris Moda Haftası'nda öne çıkanlar
        Paris Moda Haftası'nda öne çıkanlar
        Yeni lastiklerini Avrupa'ya Türkiye'den tanıtacak
        Yeni lastiklerini Avrupa'ya Türkiye'den tanıtacak
        Prof. Dr. Naci Görür'den Marmara uyarısı!
        Prof. Dr. Naci Görür'den Marmara uyarısı!
        Ebeveyn izni doğum hızını artırıyor
        Ebeveyn izni doğum hızını artırıyor
        Sıcak, yağmur ve fırtına uyarısı
        Sıcak, yağmur ve fırtına uyarısı
        Türkiye gri listeden çıkacak mı?
        Türkiye gri listeden çıkacak mı?
        İran'da oy verme işlemi başladı
        İran'da oy verme işlemi başladı
        Dış basında Türkiye yankısı!
        Dış basında Türkiye yankısı!
        Ünlü oyuncu Çeşme'de evlendi
        Ünlü oyuncu Çeşme'de evlendi