Macron'dan acil ateşkes çağrısı

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişimi beşinci gününde devam ederken, Rus ve Ukrayna heyetinin görüşmesi sırasında Fransa Cumhurbaşkanı Macron Rusya Devlet Başkanı Putin'le görüştü.
Acil ateşkes talep eden Macron, Putin'den sivillere saldırılara son verilmesi ve sivil altyapıların korunmasını istedi.
Putin ve Macron, ikili temasları sürdürmek konusunda mutabık kaldı.
Macron, ayrıca Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile son saatlerde birçok telefon görüşmesi yaptı.
Emmanuel Macron, Putin ile Zelenskiy'nin talebi üzere telefonda görüştü, ardından Zelenskiy'yi bilgilendirdi.
YORUMLAR