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        Haberler Gündem Güncel Son dakika haberi: Malatya'da 4.3 büyüklüğünde deprem! İşte 9 Ekim Kandilli ve AFAD son depremler listesi

        Son dakika haberi Malatya'da 4.3 büyüklüğünde deprem!

        AFAD, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde saat 9.28'de 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.10.2023 - 09:40 Güncelleme: 09.10.2023 - 09:50
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        Malatya'da 4.3 büyüklüğünde deprem!
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        Malatya'da 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

        DHA'da yer alan habere göre Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığından yapılan açıklamada, saat 09.28'de merkez üssü Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Zeminden 6.96 kilometre derinlikte olan deprem çevre il ve ilçelerinden de hissedildi. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk olmadığı öğrenildi.

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        #son dakika
        #Deprem
        #Malatya
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