Malatya'da 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

DHA'da yer alan habere göre Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığından yapılan açıklamada, saat 09.28'de merkez üssü Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Zeminden 6.96 kilometre derinlikte olan deprem çevre il ve ilçelerinden de hissedildi. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk olmadığı öğrenildi.