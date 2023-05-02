Marmaray'da intihar girişimi seferleri aksattı!

İş tükenmişliği kalp krizi ve felcin tetikleyicisi

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DHA

İstanbul'da olay, sabah saat 08.20 sıralarında Marmaray Yenikapı İstasyonu'nda meydana geldi. İstasyonda bekleyen bir kişi Gebze yönüne gitmekte olan Marmaray'ın önüne atlayarak intihar etti.

OLAY YERİNE SAĞLIK EKİPLERİ GELDİ

DHA'da yer alan habere göre istasyonda bulunan vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri geldi.

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

Ekipler yaptıkları ilk incelemede raylara atlayan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Erkek olduğu öğrenilen kişinin cansız bedeni Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

"SEFERLER GECİKMELİ OLARAK YAPILMAKTA"

Marmaray'ın, sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan paylaşımda, "Sayın yolcularımız, saat 08:23'te Yenikapı'da yaşanan üzücü intihar girişimi nedeniyle Marmaray seferleri tek hattan gecikmeli olarak yapılmaktadır" ifadeleri kullanıldı.