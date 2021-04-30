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Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2021 yılı mart ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 42.2 artarak 18 milyar 984 milyon dolar, ithalat yüzde 25.6 artarak 23 milyar 637 milyon dolara yükseldi.



İhracat 2021 yılı Ocak-Mart döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 17.2 artarak 49 milyar 986 milyon dolar, ithalat yüzde 9.6 artarak 61 milyar 29 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Geçen yıl mart ayında Türkiye ve dünya genelinde alınan salgın önlemleri ticarette sert düşüşe neden olmuştu. Bu ayki hızlı yükselişlerde geçen yılki sert düşüşün yarattığı baz etkisi etkili oldu.

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, martta yüzde 41.6 artarak 12 milyar 698 milyon dolardan, 17 milyar 985 milyon dolara yükseldi.



Mart ayında enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat yüzde 36.7 artarak 14 milyar 357 milyon dolardan, 19 milyar 627 milyon dolara çıktı.

AÇIK YÜZDE 15 DÜŞTÜ

Mart ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14.9 azalarak 5 milyar 469 milyon dolardan, 4 milyar 653 milyon dolara indi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2020 Mart ayında yüzde 70.9 iken, 2021 Mart ayında yüzde 80.3'e çıktı.