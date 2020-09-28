DHA

Batman'ın Pazaryeri Mahallesi'nde geçen cumartesi akşamı Covid-19 vakasının bulunduğu adrese kontrole giden Doktor Emrah Yavuzkılıç, burada bir kişinin saldırısına uğradı.

DHA'nın haberine göre, saldırgan olay yerinden kaçarken, Yavuzkılıç'ın yapılan kontrolünde burnunun kırıldığı tespit edildi. Konu ile ilgili Batman Valiliği de yaptığı açıklamada, saldırıya uğrayan Yavuzkılıç'ın gözlem altına alındığı, olaya karışan iki kişi hakkında maske ve sosyal mesafe kuralına uymamaları nedeniyle idari yaptırım cezası uygulandığı belirtildi.

Yavuzkılıç'a, Covid-19 denetimi sırasında saldırıp, yumruk darbesiyle burnunu kıran Recep K., ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olaya karışan diğer 2 şüpheli ise denetimli serbestlik şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan yaşadıklarını anlatan doktor Emrah Yavuzkılıç, koronavirüs hastasına ilaç vermek için binaya girdiklerini ve asansör çalışmadığı için apartman görevlisinden yardım istediklerini belirterek, "Kapıcı da maskesizdi. Bina karantinaya alındığı için maske takılması konusunda uyardık.

'Siz kim oluyorsunuz' diyerek üzerimize yürüdü. 'Kapıcı' diye bildiğimiz şahıs, yumruk atmaya çalıştı. Tam kendimi korurken, arkadan biri, burnuma yumruk attı. Ben sonuna kadar davacıyım. Saldıran 3 kişiden 1'i tutuklandı. Sürecin takipçisi olacağız" dedi.

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