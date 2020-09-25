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Son dakika haberi! Çapa'da maske uyarısı yapan sağlık çalışanını yaraladı!

İstanbul Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde korkunç bir olay meydana geldi. Hastanede bir şahıs, maskesini doğru şekilde takması gerektiğini söyleyen sağlık çalışanını darbetti. Gözünden yaralanan sağlık çalışanının ameliyata alındığı öğrenildi

Son dakika haberi! Maske uyarısı yapan sağlık çalışanını yaraladı!
DHA

Olay sabah saatlerinde İstanbul Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde meydana geldi. Sağlık çalışanı, maskesini doğru şekilde takmayan bir kişiye uyarıda bulundu. İddiaya göre, uyarıya sinirlenen kişi ile sağlık görevlisi arasında tartışma çıktı.

DHA'da yer alan habere göre, tartışmanın büyümesi üzerine maske uyarısında bulunulan kişi, hasta bakıcı olduğu öğrenilen sağlık çalışanını darp etti.

İhbar üzerine olay yerine polis sevk edildi. Şüpheli Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından polis merkezine götürüldü. Gözünden yaralanan sağlık çalışanının ameliyata alındığı öğrenildi.

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