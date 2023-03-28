HABERTURK.COM

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığı hakkında açıklamalarda bulundu.

Şentop açıklamasında şunları kaydetti: "Anayasa değişikliği sırasında bu tartışmaların esamesi yokken, Cumhurbaşkanı adaylık konusu açıkça ifade edilmiştir. Komisyon raporlarında mevcuttur. Bu konuda makaleler yazıldı. Benim de yazdığım makale var. Anayasa'nın 101. maddesi açıktır. 101. madde 30 Nisan 2018 de yürürlüğe girmiştir.

Tartışmaları önlemek için düzenlemelerde ek madde var. Bu tartışma siyasi bir tartışma olarak yapılıyor. Hukuki bir tartışma değil. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 2 kez cumhurbaşkanı adayı olmasında hiç bir hukuki sorun yoktur. 30 Nisan 2018'den sonra Cumhurbaşkanı 2 kez aday olabilir"