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Son dakika haberi Meclis Başkanı Şentop'tan üçüncü kez adaylık açıklaması

TBMM Başkanı Şentop, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığı hakkında açıklama yaptı. Şentop, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığı için istisna hükme gerek yok. Tartışmaları önlemek için düzenlemelerde ek madde var. Bu tartışma siyasi bir tartışma olarak yapılıyor. Hukuki bir tartışma değil." açıklamasında bulundu

Son dakika: Meclis Başkanı Şentop'tan üçüncü kez adaylık açıklaması
HABERTURK.COM

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığı hakkında açıklamalarda bulundu.

Şentop açıklamasında şunları kaydetti: "Anayasa değişikliği sırasında bu tartışmaların esamesi yokken, Cumhurbaşkanı adaylık konusu açıkça ifade edilmiştir. Komisyon raporlarında mevcuttur. Bu konuda makaleler yazıldı. Benim de yazdığım makale var. Anayasa'nın 101. maddesi açıktır. 101. madde 30 Nisan 2018 de yürürlüğe girmiştir.

Tartışmaları önlemek için düzenlemelerde ek madde var. Bu tartışma siyasi bir tartışma olarak yapılıyor. Hukuki bir tartışma değil. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 2 kez cumhurbaşkanı adayı olmasında hiç bir hukuki sorun yoktur. 30 Nisan 2018'den sonra Cumhurbaşkanı 2 kez aday olabilir"

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