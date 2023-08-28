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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Merkez'den Kur Korumalı Mevduat talimatı - İş-Yaşam Haberleri

        Son dakika haberi Merkez'den Kur Korumalı Mevduat talimatı

        Merkez Bankası'nın uygulama talimatına göre, Merkez Bankası, vadeli TL mevduata geçiş hedefini vadesi gelen gerçek kişi döviz dönüşüm hesapları için en az yüzde 10, TL kur korumalı mevduatlar için en az yüzde 50 olarak, geçilecek TL mevduatın vadesini ise en az 32 gün olarak belirledi

        Giriş: 01.01.1970 - 03:00 Güncelleme: 28.08.2023 - 18:08
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        Merkez'den Kur Korumalı Mevduat talimatı
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