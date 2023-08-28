Son dakika haberi Merkez'den Kur Korumalı Mevduat talimatı Merkez Bankası'nın uygulama talimatına göre, Merkez Bankası, vadeli TL mevduata geçiş hedefini vadesi gelen gerçek kişi döviz dönüşüm hesapları için en az yüzde 10, TL kur korumalı mevduatlar için en az yüzde 50 olarak, geçilecek TL mevduatın vadesini ise en az 32 gün olarak belirledi

Giriş: 01.01.1970 - 03:00 Güncelleme: 28.08.2023 - 18:08 facebook

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