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        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika haberi: Meteoroloji'den kuvvetli sağanak ve fırtına uyarısı - 28 Mayıs Hava Durumu

        Meteoroloji'den kuvvetli sağanak ve fırtına uyarısı

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Marmara, Karadeniz, İç Anadolu, Akdeniz ve Doğu Anadolu'nun doğusu gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışların; Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Orta Karadeniz, Kastamonu, Karabük, Muğla, Denizli, Adana ve Mersin'de kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında devam etmesi bekleniyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.05.2024 - 07:30 Güncelleme: 28.05.2024 - 07:30
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        Kuvvetli sağanak ve fırtına uyarısı
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara’nın kuzeyi, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Bursa, Afyonkarahisar, Denizli ve Muğla çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu (Eskişehir ve Karaman hariç), Orta Karadeniz, Kastamonu, Karabük, Muğla ve Afyonkarahisar çevreleri ile Denizli'nin doğusu, Adana'nın ve Mersin’in kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

        İstanbul

        Parçalı Bulutlu 22°

        Ankara

        Yağmurlu 20°

        İzmir

        Güneşli 27°

        Antalya

        Sağanak Yağış 25°

        Trabzon

        Yağmurlu 21°

        Bursa

        Kısmen Güneşli 20°

        Adana

        Yağmurlu 27°

        Diyarbakır

        Kısmen Güneşli 33°

        Gaziantep

        Parçalı bulutlu 28°

        Ağrı

        Sağanak Yağış 23°
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        Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde mevsim normalleri altında, doğu kesimlerde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

        Rüzgarın genellikle kuzey, zamanla Akdeniz ile doğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda güney yönlerden kuvvetli olarak (50-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

        Yağışların; Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu (Eskişehir hariç), Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Kastamonu, Karabük ve Muğla çevreleri ile Denizli'nin doğu kesimleri, Adana ve Mersin’in kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

        Rüzgarın, Doğu Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda güney yönlerden kuvvetli olarak (50-70 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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