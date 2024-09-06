Son dakika haberi Metin Lokumcu davasında 13 polise beraat

Artvin'in Hopa ilçesinde, 31 Mayıs 2011'de AK Parti mitingi öncesinde ve sonrasında çıkan olaylarda emekli öğretmen Metin Lokumcu'nun ölümüne neden oldukları iddiasıyla tutuksuz yargılanan 13 polis beraat etti.

Trabzon 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, Metin Lokumcu'nun ailesi ile taraf avukatları katıldı.

Lokumcu'nun avukatları, bir önceki celsede sanıklar hakkında beraat isteyen savcının mütalaasına katılmadıklarını belirterek, sanıkların cezalandırılmasını talep etti. Bir kısmı farklı illerden duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katılan sanık avukatları ise müvekkillerinin beraatini talep etti. Tanık ifadelerinin alınmasının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, Metin Lokumcu'ya fiziki darp ve müdahale olmadığını, toplumsal olaylara müdahaledeki orantılılık ilkesine uyulduğunu belirtti.