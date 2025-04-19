SON DAKİKA HABERİ: Metro kapalı mı, hangi metro istasyonları çalışmayacak

SON DAKİKA HABERİ: Metro kapalı mı, hangi metro istasyonları çalışmayacak

Metro hattında bazı duraklar kapatılacak Metro İstanbul, İstanbul Valiliği'nin kararı kapsamında Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Taksim ve Şişhane istasyonları ile Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'nın saat 15.00'ten itibaren ikinci duyuruya kadar işletmeye kapatılacağını bildirdi

Anadolu Ajansı Giriş: 19.04.2025 - 11:05 Güncelleme: 19.04.2025 - 11:09 facebook

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