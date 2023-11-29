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        Son dakika haberi MGK toplandı

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Milli Güvenlik Kurulu Beştepe'de toplandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.11.2023 - 18:05 Güncelleme: 29.11.2023 - 18:06
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        MGK toplandı
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        Yılın son Milli Güvenlik Kurulu, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında toplandı. Toplantıda Gazze'deki son durum, Filistin'e insani yardımların ulaştırılması ve terörle mücadele operasyonları ele alınacak.

        Gazze'de kalıcı ateşkesin sağlanması, insani yardımların Filistin'e ulaştırılması, Kafkasya'daki gelişmeler, terörle mücadele operasyonları…

        Yılın son Milli Güvenlik Kurulu toplantısının gündemi yoğun.

        GAZZE GÜNDEMİ

        Milli Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplandı.

        Toplantıda, Gazze’deki durum değerlendirilecek. Türkiye’nin bölgede barışı sağlamak için gösterdiği çabalar ele alınacak. Filistin’e yönelik insani yardımların kesintisiz ulaştırılmasıyla ilgili süreç gözden geçirilecek.

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        KAFKASYA'DAKİ GELİŞMELER

        Milli Güvenlik Kurulu toplantısında, Kafkasya'daki gelişmeler de gündemde olacak. Azerbaycan ile Türkiye'yi birbirine bağlaması beklenen Zengezur Koridoru ile ilgili son durum değerlendirilecek.

        TERÖRLE MÜCADELEDE

        Toplantının gündeminde, terörle mücadele operasyonları da yer alacak. Yurt içi ve sınır ötesinde kararlılıkla sürdürülen terörle mücadele operasyonları kapsamlı şekilde ele alınacak.

        Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir

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