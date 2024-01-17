Son dakika haberi MHP 2 il, 53 ilçede aday açıkladı MHP, 31 Mart yerel seçimlerinde Kilis ve Uşak ile 53 ilçede belediye başkan adaylarını açıkladı.

Milliyetçi Hareket Partisi, 31 Mart yerel seçimleri için 55 adayını belirledi. MHP, Kilis'te Hasan Kara'yı, Uşak'ta da Sezer Ateş belediye başkan adayı oldu.

3'ü büyükşehir ilçesi olmak üzere 53 ilçede de belediye başkan adayları belirlendi.

MHP'den yapılan açıklamada, belediye başkan adayları şöyle oluştu:

1 KİLİS İL HASAN KARA 2 UŞAK İL SEZER ATEŞ 3 DENİZLİ/ SERİNHİSAR BÜYÜKŞEHİR İLÇE CEMAL KOBAŞ 4 HATAY/ DÖRTYOL BÜYÜKŞEHİR İLÇE ÖMER OĞUZ UÇAR 5 HATAY/ERZİN BÜYÜKŞEHİR İLÇE ERHAN AKI 6 AFYONKARAHİSAR/ HOCALAR İLÇE HÜSEYİN ONUR TURAN 7 AFYONKARAHİSAR/ İSCEHİSAR İLÇE NECATİ GÜNSEL 8 AFYONKARAHİSAR/ ŞUHUT İLÇE MUHİTTİN ÖZAŞKIN 9 BOLU/ DÖRTDİVAN İLÇE KADİR ALTUNDAĞ 10 BOLU/ GEREDE İLÇE MUSTAFA ÇİÇEK 11 BOLU/ GÖYNÜK İLÇE METİN ÖLMEZ 12 BOLU/ KIBRISÇIK İLÇE ERSİN OKTAY OLKAN 13 BOLU/ MENGEN İLÇE GÜLTEKİN UYSAL 14 BOLU/ MUDURNU İLÇE NECDET TÜRKER 15 BOLU/ SEBEN İLÇE MURAT ÖZKAN 16 BOLU/ YENİÇAĞA İLÇE ERSİN BAŞ 17 BURDUR/ AĞLASUN İLÇE HASAN DÜDEN 18 BURDUR/ ALTINYAYLA İLÇE SELEN KINALI 19 BURDUR/ BUCAK İLÇE YUSUF ERDOĞDU 20 BURDUR/ ÇAVDIR İLÇE SÜLEYMAN KAYACAN 21 BURDUR/ ÇELTİKÇİ İLÇE RAMAZAN EZİN 22 BURDUR/ GÖLHİSAR İLÇE RAMAZAN CANURAL 23 BURDUR/ KEMER İLÇE MEHMET ALTINKAYNAK 24 BURDUR/ TEFENNİ İLÇE ÜMİT ALAGÖZ 25 BURDUR/ YEŞİLOVA İLÇE YUSUF YILDIRIM 26 ÇANKIRI/ ILGAZ İLÇE AYŞENUR BULAMAÇCI 27 ELAZIĞ/ AĞIN İLÇE ALİ USLU 28 ELAZIĞ/ KEBAN İLÇE YÜCEL DOĞAN 29 ELAZIĞ/ SİVRİCE İLÇE TURGAY GÜNDOĞAN 30 KARAMAN/ AYRANCI İLÇE YÜKSEL BÜYÜKKARCI 31 KARAMAN/ BAŞYAYLA İLÇE GÜRANİ BULUT 32 KARAMAN/ ERMENEK İLÇE SOYDAN EVCİ 33 KARAMAN/ KÂZIMKARABEKİR İLÇE NURULLAH NECAT GÜVEN 34 KARAMAN/ SARIVELİLER İLÇE MEHMET İLGÜN 35 KARS/ AKYAKA İLÇE HALİL KEREM AYDIN 36 KARS/ ARPAÇAY İLÇE ERDAL MERT 37 KARS/ DİGOR İLÇE YENER KAYA 38 KARS/ KAĞIZMAN İLÇE EMRULLAH KOMAN 39 KARS/ SARIKAMIŞ İLÇE SERDAR KILIÇ 40 KARS/ SELİM İLÇE ALİ ELMA 41 KARS/ SUSUZ İLÇE ORHAN ŞARKİR 42 KASTAMONU/ ABANA İLÇE HASAN ÖZLÜ 43 KASTAMONU/ AĞLI İLÇE ŞAHİN ÇOLAK 44 KASTAMONU/ KÜRE İLÇE MUSTAFA CANBAZ 45 KASTAMONU/ PINARBAŞI İLÇE LÜTFÜ İPEK 46 KIRŞEHİR/ AKÇAKENT İLÇE MUSA ŞAHİN 47 KIRŞEHİR/ AKPINAR İLÇE ERDAL URCAN 48 KIRŞEHİR/ BOZTEPE İLÇE MUSA CEYLAN 49 KIRŞEHİR/ ÇİÇEKDAĞI İLÇE AHMET HİKMET ERDOĞAN 50 KIRŞEHİR/ MUCUR İLÇE FATİH YILDIRIM 51 KÜTAHYA/ ALTINTAŞ İLÇE HİKMET TUNÇ 52 KÜTAHYA/ ASLANAPA İLÇE GÖKHAN GÜREL 53 KÜTAHYA/ ÇAVDARHİSAR İLÇE HALİL İBRAHİM TOPBAŞ 54 KÜTAHYA/ DOMANİÇ İLÇE SAHVET ERTÜRK 55 KÜTAHYA/ DUMLUPINAR İLÇE YAVUZ KARAAYVAZ