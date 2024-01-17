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        Haberler Gündem Politika Son dakika: MHP 2 il, 53 ilçede aday açıkladı

        Son dakika haberi MHP 2 il, 53 ilçede aday açıkladı

        MHP, 31 Mart yerel seçimlerinde Kilis ve Uşak ile 53 ilçede belediye başkan adaylarını açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.01.2024 - 14:09 Güncelleme: 17.01.2024 - 14:14
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        MHP 2 il, 53 ilçede aday açıkladı
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        Milliyetçi Hareket Partisi, 31 Mart yerel seçimleri için 55 adayını belirledi. MHP, Kilis'te Hasan Kara'yı, Uşak'ta da Sezer Ateş belediye başkan adayı oldu.

        3'ü büyükşehir ilçesi olmak üzere 53 ilçede de belediye başkan adayları belirlendi.

        MHP'den yapılan açıklamada, belediye başkan adayları şöyle oluştu:

        1 KİLİS İL HASAN KARA
        2 UŞAK İL SEZER ATEŞ
        3 DENİZLİ/ SERİNHİSAR BÜYÜKŞEHİR İLÇE CEMAL KOBAŞ
        4 HATAY/ DÖRTYOL BÜYÜKŞEHİR İLÇE ÖMER OĞUZ UÇAR
        5 HATAY/ERZİN BÜYÜKŞEHİR İLÇE ERHAN AKI
        6 AFYONKARAHİSAR/ HOCALAR İLÇE HÜSEYİN ONUR TURAN
        7 AFYONKARAHİSAR/ İSCEHİSAR İLÇE NECATİ GÜNSEL
        8 AFYONKARAHİSAR/ ŞUHUT İLÇE MUHİTTİN ÖZAŞKIN
        9 BOLU/ DÖRTDİVAN İLÇE KADİR ALTUNDAĞ
        10 BOLU/ GEREDE İLÇE MUSTAFA ÇİÇEK
        11 BOLU/ GÖYNÜK İLÇE METİN ÖLMEZ
        12 BOLU/ KIBRISÇIK İLÇE ERSİN OKTAY OLKAN
        13 BOLU/ MENGEN İLÇE GÜLTEKİN UYSAL
        14 BOLU/ MUDURNU İLÇE NECDET TÜRKER
        15 BOLU/ SEBEN İLÇE MURAT ÖZKAN
        16 BOLU/ YENİÇAĞA İLÇE ERSİN BAŞ
        17 BURDUR/ AĞLASUN İLÇE HASAN DÜDEN
        18 BURDUR/ ALTINYAYLA İLÇE SELEN KINALI
        19 BURDUR/ BUCAK İLÇE YUSUF ERDOĞDU
        20 BURDUR/ ÇAVDIR İLÇE SÜLEYMAN KAYACAN
        21 BURDUR/ ÇELTİKÇİ İLÇE RAMAZAN EZİN
        22 BURDUR/ GÖLHİSAR İLÇE RAMAZAN CANURAL
        23 BURDUR/ KEMER İLÇE MEHMET ALTINKAYNAK
        24 BURDUR/ TEFENNİ İLÇE ÜMİT ALAGÖZ
        25 BURDUR/ YEŞİLOVA İLÇE YUSUF YILDIRIM
        26 ÇANKIRI/ ILGAZ İLÇE AYŞENUR BULAMAÇCI
        27 ELAZIĞ/ AĞIN İLÇE ALİ USLU
        28 ELAZIĞ/ KEBAN İLÇE YÜCEL DOĞAN
        29 ELAZIĞ/ SİVRİCE İLÇE TURGAY GÜNDOĞAN
        30 KARAMAN/ AYRANCI İLÇE YÜKSEL BÜYÜKKARCI
        31 KARAMAN/ BAŞYAYLA İLÇE GÜRANİ BULUT
        32 KARAMAN/ ERMENEK İLÇE SOYDAN EVCİ
        33 KARAMAN/ KÂZIMKARABEKİR İLÇE NURULLAH NECAT GÜVEN
        34 KARAMAN/ SARIVELİLER İLÇE MEHMET İLGÜN
        35 KARS/ AKYAKA İLÇE HALİL KEREM AYDIN
        36 KARS/ ARPAÇAY İLÇE ERDAL MERT
        37 KARS/ DİGOR İLÇE YENER KAYA
        38 KARS/ KAĞIZMAN İLÇE EMRULLAH KOMAN
        39 KARS/ SARIKAMIŞ İLÇE SERDAR KILIÇ
        40 KARS/ SELİM İLÇE ALİ ELMA
        41 KARS/ SUSUZ İLÇE ORHAN ŞARKİR
        42 KASTAMONU/ ABANA İLÇE HASAN ÖZLÜ
        43 KASTAMONU/ AĞLI İLÇE ŞAHİN ÇOLAK
        44 KASTAMONU/ KÜRE İLÇE MUSTAFA CANBAZ
        45 KASTAMONU/ PINARBAŞI İLÇE LÜTFÜ İPEK
        46 KIRŞEHİR/ AKÇAKENT İLÇE MUSA ŞAHİN
        47 KIRŞEHİR/ AKPINAR İLÇE ERDAL URCAN
        48 KIRŞEHİR/ BOZTEPE İLÇE MUSA CEYLAN
        49 KIRŞEHİR/ ÇİÇEKDAĞI İLÇE AHMET HİKMET ERDOĞAN
        50 KIRŞEHİR/ MUCUR İLÇE FATİH YILDIRIM
        51 KÜTAHYA/ ALTINTAŞ İLÇE HİKMET TUNÇ
        52 KÜTAHYA/ ASLANAPA İLÇE GÖKHAN GÜREL
        53 KÜTAHYA/ ÇAVDARHİSAR İLÇE HALİL İBRAHİM TOPBAŞ
        54 KÜTAHYA/ DOMANİÇ İLÇE SAHVET ERTÜRK
        55 KÜTAHYA/ DUMLUPINAR İLÇE YAVUZ KARAAYVAZ
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