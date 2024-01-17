Son dakika haberi MHP 2 il, 53 ilçede aday açıkladı
MHP, 31 Mart yerel seçimlerinde Kilis ve Uşak ile 53 ilçede belediye başkan adaylarını açıkladı.
Giriş: 17.01.2024 - 14:09 Güncelleme: 17.01.2024 - 14:14
Milliyetçi Hareket Partisi, 31 Mart yerel seçimleri için 55 adayını belirledi. MHP, Kilis'te Hasan Kara'yı, Uşak'ta da Sezer Ateş belediye başkan adayı oldu.
3'ü büyükşehir ilçesi olmak üzere 53 ilçede de belediye başkan adayları belirlendi.
MHP'den yapılan açıklamada, belediye başkan adayları şöyle oluştu: