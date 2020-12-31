2021 Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi gün itibariyle başladı. Milyonlarca vatandaşımızı yakından ilgilendiren çekiliş sonuçlarını an be an haberimizde yer alıyor...
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Milli Piyango çekilişleri bugün saat 14:30'da çekilmeye başlandı. Çekilişler gün boyu Youtube kanalından ve millipiyangoonline.com adresinden canlı olarak takip edilebilecek. Büyük ikramiye çekilişi ise saat 23:00'da başlayacak. Kanal D ve Teve 2 kanalından canlı olarak da yayınlanacak çekilişte büyük ikramiye ve amorti rakamları belirlenecek.
İkramiye adetleri ve ikramiye bilgileri
İkramiye Adedi
İkramiye miktarı (TL)
İkramiye tutarı (TL)
1
100.000.000
100.000.000
2
10.000.000
20.000.000
10
1.000.000
10.000.000
30
120.000
3.600.000
100
10.000
1.000.000
200
5.000
1.000.000
500
1.000
500.000
10.000
500
5.000.000
40.000
400
16.000.000
200.000
300
60.000.000
700.000
200
140.000.000
2.000.000
100
200.000.000
63 Tes. İkr.
100.000
6.300.000
2.950.906
563.400.000
BÜYÜK İKRAMİYE ÇEKİLİŞİ CANLI YAYIN İLE EKRANLARA GELECEK
Milli Piyango yılbaşı çekilişinde tüm çekilişler canlı yayın ile Milli Piyango TV Youtube kanalından ve internet sitesinden ekranlara gelecek. Ayrıca saat 23:00'da gerçekleşecek büyük ikramiye çekilişi heyecanı Kanal D ve Teve 2 kanallından canlı yayınla ekranlarda olacak.
GÜN BOYU MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ
millipiyangoonline.com ve Milli Piyango TV Youtube kanalından saat 14.30’da canlı yayınlanmaya başlayacak olan yılbaşı çekilişinde, büyük ikramiye satılan bilete çıkana kadar, çekilişe devam edilecek. Milli Piyango Yılbaşı Sonuçları 31 Aralık 2020 gecesi, çekilişten hemen sonra www.millipiyangoonline.com'da açıklanacak.
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