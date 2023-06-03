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Haberler Gündem Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Türk askeri Kosova'ya gidiyor
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Son dakika haberi Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Türk askeri Kosova'ya gidiyor

Yapılan açıklamaya göre, Türk askeri Kosova'ya gidiyor. MSB, NATO'nun talebi üzerine bir komando taburunun 4-5 Haziran'da Kosova'daki Sultan Murat Kışlası'na intikal edeceğini duyurdu

Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Türk askeri Kosova'ya gidiyor
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Milli Savunma Bakanlığından, Kosova'da meydana gelen olaylar sonrası NATO Müşterek Kuvvet Komutanlığının talebi üzerine bir komando taburunun görevlendirildiği, Mehmetçiğin 5 Haziran'a kadar Kosova'daki Sultan Murat Kışlası'na intikal etmesi için hazırlıklara başlandığı bildirildi.

Bakanlıktan, Kosova'da meydana gelen gelişmelere ilişkin yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin BM, NATO, AB ve AGİT görevleri ile ikili ilişkiler kapsamında bölgesel ve küresel barış ve istikrara katkı sağlamayı sürdürdüğü belirtildi.

4-5 HAZİRAN'DA SULTAN MURAT KIŞLASI'NA İNTİKAL PLANLANIYOR

Bu bağlamda Türkiye ile ortak tarihi ve kültürel değerlerin bulunduğu Balkanlar'daki gelişmelerin de yakından takip edildiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Türkiye, son günlerde dost ve kardeş Kosova'nın kuzeyinde gerçekleşen, bölgesel güvenlik ve istikrara zarar veren olayların diyalog yoluyla çözümü için yapıcı bir tutum sergilemekte ve taraflara itidal çağrısında bulunmaktadır. Kosova'da meydana gelen olaylar sonrası NATO Müşterek Kuvvet Komutanlığı/Napoli (İtalya) tarafından yapılan talebe istinaden daha önce NATO Kosova Gücüne tahsisli olan 65'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığımıza (Lüleburgaz) bağlı bir komando taburu ihtiyat birliği olarak görevlendirilmiştir. Görevlendirilen birliğimizin 4-5 Haziran 2023'e kadar Kosova'da bulunan Sultan Murat Kışlası'na intikali için gerekli hazırlıklara başlanmıştır."

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