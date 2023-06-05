HABERTURK.COM

Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, görevi törenle Hulusi Akar'dan devraldı.

Akar törende yaptığı konuşmada şunları kaydetti: "Küresel ve bölgesel gelişmelerin devam ettiği bir dönemden geçiyoruz. Ülkemizin güvenliğini korumak için azimle çalıştık ve çalışmaya devam edeceğiz. Bu dönemde Türkiye özne haline gelmiştir. Terörü kaynağında yok etmek için yurt dışı ve yurt içinde Mehmetçik başarılı operasyonlara imza atmıştır. Girilemez denilen tüm terör yuvalarına girilmiştir. Öte yandan Ege'de de haklarımızı hiç çiğnetmedik çiğnetmeyeceğiz.

"BİRİNCİ ÖNCELİĞİMİZ TERÖRLE MÜCADELE"

Bu dönemde NATO, BM ve AB'ye de katkı yaptık ve buna devam edeceğiz. Azerbaycanlı kardeşlerimizle de omuz omuza çalıştık. TSK milletinin emrinde, görevinin başındadır. Bu vesile ile sayın bakanımızı kutluyor ve yeni görevinde başarılar diliyorum."

Güler de yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Milli Savunma Bakanlığı görevini şahsıma tevdi ettiği için Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. Bu bir bayrak değişimidir. Bugün bu bayrağı ben devralıyorum. Amacımız bu bayrağı daha ileriye taşımaktır. Birinci önceliğimiz terörle mücadele olacak. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadeleyi sürdüreceğiz. FETÖ ile mücadele de artan bir azim ve kararlıkla devam edecektir. Tüm çalışma arkadaşlarıma başarılar diliyorum."