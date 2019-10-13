A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu 8. maçında yarın deplasmanda aynı puana sahip takipçisi Fransa ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele öncesinde kaburgasında kırık tespit edilen Emre Belözoğlu'nun ardından iki yıldız daha sakatlıkları nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı.

TFF, Abdulkadir Parmak'ın sol kasığıyla ilgili şikayetlerinin devam ettiğini, Efecan'ın ise Alanyaspor'da yaşadığı sakatlığa bağlı olarak karın kasıyla ilgili sorunun devam etmesi nedeniyle Fransa'ya götürülecek kafileye dahil edilmediklerini duyurdu.

Ay-yıldızlılarda Mahmut Tekdemir, Kaan Ayhan'ın durumları ise maç günü netlik kazanacak.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"EURO 2020 Elemeleri'nde yarın deplasmanda Fransa ile karşılaşacak A Milli Takımımızda, Abdulkadir Parmak ve Efecan Karaca sakatlıkları nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı.

Efecan'ın kulüp takımında yaşadığı sakatlığa bağlı olarak karın kasıyla, Abdulkadir'in ise sol kasığıyla ilgili şikayetlerinin devam etmesi sebebiyle, iki futbolcu bugün Fransa'ya gidecek kafileye dahil edilmedi."

ADAY KADRO

A Milli Takım'ın Fransa maçı aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleciler: Mert Günok (Medipol Başakşehir),Gökhan Akkan (Çaykur Rizespor),Sinan Bolat (Royal Antwerp),Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Savunma: Mehmet Zeki Çelik (Lille),Nazım Sangare (Antalyaspor),Çağlar Söyüncü (Leicester City),Kaan Ayhan (Fortuna Düsseldorf),Merih Demiral (Juventus),Ozan Kabak (Schalke 04),Umut Meraş (Le Havre),Ömer Bayram (Galatasaray)

Orta saha: Deniz Türüç, Ozan Tufan (Fenerbahçe),Yusuf Yazıcı (Lille),Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci (Medipol Başakşehir),Okay Yokuşlu (Celta Vigo),Hakan Çalhanoğlu (Milan)

Forvet: Burak Yılmaz (Beşiktaş),Cenk Tosun (Everton),Enes Ünal (Real Valladolid),Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf).