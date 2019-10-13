A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu 8. maçında yarın deplasmanda aynı puana sahip takipçisi Fransa ile karşı karşıya gelecek.

Saint-Denis kentindeki Stade de France'ta oynanacak mücadele TSİ 21.45'te başlayacak ve TRT 1'den naklen yayımlanacak.

Müsabakada, Almanya Futbol Federasyonundan hakem Felix Brych düdük çalacak. Brych'in yardımcılıklarını Mark Borsch ve Stefan Lupp yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Marco Fritz olacak.

Milli takımda, kaburgasında kırık tespit edilen kaptan Emre Belözoğlu ve sakatlıkları bulunan Efecan Karaca ile Abdulkadir Parmak bu mücadelede forma giyemeyecek. Sakatlıkları bulunan Mahmut Tekdemir, Kaan Ayhan'ın durumları ise maç gününde netlik kazanacak.

Türkiye'nin yer aldığı grupta yarın ayrıca TSİ 21.45'te İzlanda-Andorra ve Moldova-Arnavutluk maçları da oynanacak.

Grupta yaptığı 7 maçta 6 galibiyet alan ve 1 mağlubiyet yaşayan ay-yıldızlı ekip, 18 puan ile lider durumda bulunuyor. Aynı puana sahip Fransa ikinci, 12 puanlı İzlanda ise üçüncü sırada yer alıyor.

YAPTIK, YİNE YAPARIZ!

Milli Takımımız, 8 Haziran 2019'da Konya'daki mücadelede Fransa'yı 2-0 mağlup ederek liderliğe yükselmişti. Ay-yıldızlılar aan Ayhan ve Cengiz Ünder ile bulduğu gollerle rakibini 2-0 mağlup ederken aynı zamanda tarihi bir zafere de imza atmıştı.

Milli Takım tarihinde ilk kez Fransa'ya üstünlük sağlayan ay-yıldızlılar rakibiyle ilk kez 1996'da karşılaşan milli takım, sahadan 4-0'lık mağlubiyetle ayrılmıştı. 2000'deki özel karşılaşmada rakibine yine 4-0 yenilen A Milli Takım, 2003'te Konfederasyon Kupası mücadelesinde 3-2 mağlup olmaktan kurtulamamıştı.

Fransa'ya 2009'daki özel maçta 1-0 yenilen Türkiye, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde rakibini 2-0 mağlup ederek şansızlığını kırmıştı. İki takım arasında oynanan 5 maçta Türkiye 4 gol atarken, Fransa 12 gol bulmuştu.

ADAY KADRO

A Milli Takım'ın Fransa maçı aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleciler: Mert Günok (Medipol Başakşehir),Gökhan Akkan (Çaykur Rizespor),Sinan Bolat (Royal Antwerp),Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Savunma: Mehmet Zeki Çelik (Lille),Nazım Sangare (Antalyaspor),Çağlar Söyüncü (Leicester City),Kaan Ayhan (Fortuna Düsseldorf),Merih Demiral (Juventus),Ozan Kabak (Schalke 04),Umut Meraş (Le Havre),Ömer Bayram (Galatasaray)

Orta saha: Deniz Türüç, Ozan Tufan (Fenerbahçe),Yusuf Yazıcı (Lille),Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci (Medipol Başakşehir),Okay Yokuşlu (Celta Vigo),Hakan Çalhanoğlu (Milan)

Forvet: Burak Yılmaz (Beşiktaş),Cenk Tosun (Everton),Enes Ünal (Real Valladolid),Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf).