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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: MİT'ten nokta operasyon! Kırmızı bültenle aranan terörist etkisiz

        Son dakika haberi MİT'ten nokta operasyon! Kırmızı bültenle aranan terörist etkisiz

        MİT, terör örgütü PKK/YPG'ye ağır silah temin eden ve kırmızı bültenle aranan sözde sorumlulardan Fahrettin Tolun'u Suriye'nin kuzeyindeki operasyonla etkisiz hale getirdi

        Kaynak
        Habertürk Ankara
        Giriş: 23.11.2023 - 09:53 Güncelleme: 23.11.2023 - 10:02
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        MİT'ten nokta operasyon! Kırmızı bültenle aranan terörist etkisiz
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        Suriye’de, PKK/YPG tarafından güvenlik güçlerimize yönelik düzenlenen saldırılarda kullanılan silahlardan sorumlu olan örgütün ağır silah ve savunma sanayi sorumlularından Hayri Serhat kod Fahrettin Tolun, MİT tarafından gerçekleştirilen başarılı operasyonla etkisiz hale getirildi.

        Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre Hayri Serhat Kod Fahrettin Tolun, Suriye’nin Rumeylan bölgesinde PKK/YPG’nin sözde ağır silah ve savunma sanayi sorumlusu olarak faaliyet yürütmekteydi. Fahrettin Tolun, örgütün kırsal kadrolarına katılan en eski teröristlerden biriydi.

        Ayrıca, örgüt bünyesinde İran, Irak ve Suriye’de sorumlu düzeyde silahlı faaliyetlerde de bulunuyordu. Suriye alanındaki üst düzey sorumlulardan olan Tolun, MİT’in örgüte yönelik düzenlediği operasyonlardan korunmaya çalışıyordu. Takipten kaçmak amacıyla sürekli yerini değiştiriyordu. Tolun’un, yakınında tuttuğu kişilere karşı da son derece tedbirli davrandığı biliniyordu. MİT, aldığı anlık istihbaratlar üzerine düğmeye bastı ve Fahrettin Tolun'u nokta operasyonla etkisiz hale getirdi.

        HAYRİ SERHAT KOD ADLI FAHRETTİN TOLUN KİMDİR?

        Fahrettin Tolun, 1992’de terör örgütüne katıldı. Birçok silahlı faaliyet yürüttü. Türkiye, İran ve Irak kırsalında çeşitli alanlarda sorumlu düzeyde bulundu. Tolun, 2019’da Suriye’ye geçti ve örgütün ağır silah ve savunma birimi sorumlusu olarak faaliyet yürütmeye başladı. Fahrettin Tolun, örgütün ülkemize yönelik eylemlerinde kullandığı silahlardan sorumluydu. Tolun hakkında, Interpol tarafından oluşturulan ‘Kırmızı Bülten’in yanı sıra Iğdır ve Erzurum Ağır Ceza Mahkemeleri tarafından da “Terör Amaçlı Örgüte Üye Olma” suçundan oluşturulan dosya kayıtları bulunmaktaydı.

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