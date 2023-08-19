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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: MİT'ten operasyon! Sözde sorumlu etkisiz

        Son dakika haberi MİT'ten operasyon! Sözde sorumlu etkisiz

        MİT, terör örgütü PKK'nın silahlı kadın ve gençlik yapılanması sorumlularından Hicran İcuz'u, Suriye'nin kuzeyindeki Haseke'de etkisiz hale getirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2023 - 09:39
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        MİT'ten operasyon! Sözde sorumlu etkisiz
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        Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/YPJ'nin sözde silahlı kadın ve gençlik yapılanması sorumlularından "Vejin Jiyan" kod adlı Hicran İcuz'u, Suriye'nin kuzeyindeki Haseke'de etkisiz hale getirdi.

        Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, terörist Hicran İcuz, 2016'da örgütün kırsal yapılanmasına katılarak ideolojik ve silahlı eğitim aldı, silahlı faaliyetlerinin yanı sıra örgüte katılan Suriyeli çocuk ve gençlere yönelik silahlı eğitimlere katıldı.

        Özellikle örgütün silahlı kadın ve gençlik yapılanmalarında sözde sorumlu düzeyde faaliyetler yürüten terörist Hicran İcuz, özellikle sınır bölgelerindeki güvenlik güçlerine yönelik saldırı ve suikast tipi eylemlerin planlayıcıları arasında yer aldı.

        MİT, Suriye'nin kuzeyindeki Haseke'de düzenlediği operasyonla terörist İcuz'u etkisiz hale getirdi.

        Terör örgütü PKK'nın, medya organlarında İcuz'un kaza sonucu öldüğüne ilişkin dezenformasyon faaliyeti yürüttüğü belirlendi.

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