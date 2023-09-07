Terör örgütü PKK/YPG'nin finans sorumlularından Rojna kod Zülfiye Binbir, Suriye Rumeylan’da MİT operasyonuyla etkisiz hale getirildi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, MİT geçmişte güvenlik güçlerimize yönelik çok sayıda eylemde yer alan ve faaliyetlerinden dolayı 'Terör Arananlar Listesi'nde yeşil kategoride aranan Rojna kod Zülfiye Binbir’i hedef olarak belirlemişti.

MİT, Kaymakam Adayı Kenan Erenoğlu ve Er Aykut Çelik'in kaçırma eyleminin talimatını veren Zülfiye Binbir’i etkisiz hale getirdi. Buna göre Suriye sahasındaki istihbarat ağı sayesinde son dönemde başarılı operasyonlar icra eden MİT, örgütün yönetici kadrosunu hareket edemez hale getirdi. MİT son dönemde Suriye’de çeşitli alanlarda sorumlu seviyede faaliyet gösteren örgüt mensuplarına yönelik çalışmalarını yoğunlaştırarak başarılı sonuçlar almaya devem ediyor.

Terör örgütü PKK/YPG Suriye’de yürüttüğü ekonomi faaliyetleri dolayısıyla elde ettiği maddi imkanlarla, bölgeden yeni unsurlar devşirerek sahadaki zeminini sağlamlaştırmaya ağırlık vermişti. PKK/YPG’nin planını sekteye uğratmayı amaçlayan MİT, Suriye/Kamışlı’daki Finans Sorumlusu Rojna kod Zülfiye Binbir’i hedef olarak belirledi.

Türkiye’de uzun yıllar faaliyet gösteren ve faaliyetleri esnasında sayısız eylemde yer alan Binbir, 2011 yılında, Muş Valiliği'nde staj yapan Kaymakam Adayı Kenan Erenoğlu ve askerlik hizmetini ifa eden Aykut Çelik'in kaçırılması eylemlerini organize etmesi ile Türkiye’deki diğer eylemleri nedeniyle MİT tarafından uzun süredir takip altındaydı.

Rojna kod Zülfiye Binbir’in temas ve faaliyetlerini anbean takip eden MİT, sahadan elde ettiği istihbarat ve verileri analiz ederek operasyon kararı aldı. Alınan kararın ardından MİT, saha ajanlarına verdiği talimat neticesinde “Terör Arananlar Listesi”nde yeşil kategoride aranan Rojna kod Zülfiye Binbir’i düzenlediği başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirdi.