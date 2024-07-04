MSB acı haberi duyurdu: 1 şehit

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir askerin şehit olduğunu bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, bugün bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan temasta Uzman Çavuş Cebrail Acar'ın şehit olduğu, temas esnasında 2 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadelerine yer verildi.

BAKAN GÜLER'DEN TAZİYE MESAJI

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de Uzman Çavuş Cebrail Acar'ın şehit düşmesi nedeniyle yayımladığı mesajda, şunları kaydetti: