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MSB'den 11 şehit hakkında açıklama! "Olumsuz hava şartları" 0:00 / 0:00

Milli Savunma Bakanlığı, Tatvan'da 11 askerin şehit olduğu helikopter kazasıyla ilgili olarak açıklama yaptı.



AA'nın haberine göre açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

''Saat 14.30’dan itibaren ani hava değişimi ile olumsuz hava şartlarıyla karşılaşılmış, bulut içine girilmiştir. Bunun üzerine pilotlar tarafından geri dönüş kararı verilmiştir. Ancak maalesef saat 14.41’de kaza kırım meydana geldiği değerlendirilmektedir.

"OLUMSUZ HAVA ŞARTLARI NEDENİYLE"

Olayın meydana gelmesinde helikopterden kaynaklanan bir neden olmadığı, helikopterin bakım faaliyetlerinin mevcut mevzuata uygun olarak zamanında ve uygun şekilde yapıldığı, helikoptere yönelik hava şartları dışında herhangi bir dış etkinin olmadığı, uçuşun son aşamasında hava koşullarının ani değişimi sonucunda ortaya çıkan olumsuz hava şartları nedeniyle helikopterin bulut içinde kalması ve bir anda yer görüş şartlarını kaybetmesi nedeniyle meydana geldiği değerlendirilmektedir.''

"YUNANİSTAN MEİS ADASI'NA HÜCUMBOT KONUŞLANDIRDI"

Bakanlık açıklamasında ayrıca, "Gayri askeri statüdeki Doğu Ege adalarında askeri gemi bulundurmaya devam eden Yunanistan, son olarak Meis Adası'na hücumbot konuşlandırdı" ifadeleri yer aldı.

2021 YILINDA 143 TERÖRİST ETKİSİZ

Terörle mücadelede son duruma da değinen Bakanlık, "Ocaktan itibaren 21'i büyük, 62'si orta çaplı toplam 83 operasyonda 143 terörist etkisiz hale getirildi" açıklamasında bulundu.