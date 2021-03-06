Bitlis şehitlerine veda

Bitlis'in Tatvan ilçesinde kaza kırıma uğrayan askeri helikopterde şehit olan Astsubay Kıdemli Başçavuş Mehmet Demir'in cenazesi, memleketi Kahramanmaraş'ta toprağa verildi.
Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi morgundan alınan şehidin cenazesi, helallik alınmak üzere Onikişubat ilçesi Hartlap Mahallesi'ndeki baba ocağına getirildi.
Burada, babası Yaşar, annesi Hatice ve eşi Ayşe Demir ile çocukları, şehidin Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Helallik alınmasının ardından şehidin cenazesi, Mahalle Mezarlığı'na getirildi.
Şehidin dayısı emekli Müftü Ahmet Çelik'in kıldırdığı cenaze namazının ardından Mehmet Demir'in naaşı, Mahalle Mezarlığı'ndaki şehitlikte toprağa verildi.
ŞEHİT HAKAN GÜL, AMASYA'DA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Bitlis'in Tatvan ilçesindeki helikopter kazasında şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Hakan Gül'ün cenazesi, memleketi Amasya'da toprağa verildi.
Elazığ'da düzenlenen törenin ardından uçakla Amasya'ya gönderilen şehit Gül'ün Türk bayrağına sarılı tabutu, Doğantepe köyündeki babaevine getirildi.
Şehidin naaşı, burada helallik alınmasının ardından cenaze töreni için köy okulunun bahçesine götürüldü.
Burada şehidin annesi Gülüzar, eşi Fadime, çocukları Caner (17) ve Ceren (13) Gül, tabuta sarılarak gözyaşı döktü. İl Müftüsü Durmuş Ayvaz'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin naaşı, köy mezarlığında toprağa verildi.
ŞEHİT TOLGA DEMİRCİ'NİN CENAZESİ KAYSERİ'DE TOPRAĞA VERİLDİ
Bitlis'in Tatvan ilçesinde kaza kırıma uğrayan askeri helikopterde şehit olan 33 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Tolga Demirci'nin cenazesi, memleketi Kayseri'de vasiyeti üzerine babasının yanında toprağa verildi.
Ankara'da dün düzenlenen devlet töreninin ardından uçakla getirildiği memleketinde Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırılan şehidin naaşı, buradan alınarak Pınarbaşı ilçesi Uzunpınar Mahallesi'ne götürüldü.
Babaevinde helallik alınmasının ardından şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, mahalle mezarlığındaki musalla taşına kondu. Şehidin annesi Aynur Aybirdi ve kız kardeşi Nagehan Demirci ile şehit yakınları cenazeye sarılarak gözyaşı döktü.
İl Müftüsü Şahin Güven'in kıldırdığı cenaze namazının ardından bekar olan şehidin cenazesi vasiyeti üzerine, mahalle mezarlığında 3 yaşında kaybettiği babası Nazir Demirci'nin yanına defnedildi.
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