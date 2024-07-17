Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias'ın, Kıbrıs Türklerini ve Türk ordusunu hedef alan açıklamasının şiddetle kınandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Dendias'ın açıklamalarının, "Kıbrıs Türklerini ve kahraman Türk ordusunu hedef alan düzeysiz, yalan ve iftira dolu" olduğu belirtildi.

Söz konusu açıklamanın şiddetle kınandığı vurgulanan açıklamada, Türk ordusunun, Türkiye'nin uluslararası anlaşmalardan kaynaklanan "garantörlük" hakkı uyarınca harekete geçerek 1963-1974'te Rum tarafınca her türlü zulme maruz bırakılmış olan Kıbrıs Türk halkını bir soykırım girişiminden kurtardığına işaret edildi.