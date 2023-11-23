Son dakika haberi MSB kaynakları: Üzerinde durduğumuz tek uçak Eurofighter MSB kaynaklarından yapılan açıklamada, "F16 tedariki ve modernizasyonu süreci devam ederken üzerinde durduğumuz tek uçak Eurofighter. Bunun dışında herhangi bir çalışmamız yok. Tedarik konusunu İngiltere üzerinden ele alıyoruz" denildi

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Eurofighter uçakları ile ilgili bilgilendirmede bulundu. Yapılan açıklamada, "Eurofighter tedariki konusu bugün iki bakan arasında gerçekleştirilecek görüşmenin gündeminde de yer almaktadır. Tedarik konusunu İngiltere üzerinden ele alıyoruz" denildi.

Açıklamaya şöyle devam edildi: "İngiltere bu konuda Almanya’nın itirazlarının kaldırılmasına yönelik yardımcı olacaklarını belirtiyor. Türkiye olarak ilk aşamada 20 daha sonra da 20 olmak üzere 40 uçak almak isteğimizi ifade ettik. Alacağımız uçaklar kesinlikle ikinci el değil. En üst modelini alma konusunda talebimiz oldu.”

KAAN'IN İLK UÇUŞ PLANLAMASI 27 ARALIK'TA

Milli Muharip Uçağı KAAN’a yönelik de bilgi veren kaynaklar, "KAAN’ın ilk uçuşunun 27 Aralık’ta gerçekleştirilmesi planlanıyor. Takvimlendirmeye göre, yerli motor 2028’de hazır olacak, 2032’ten itibaren de KAAN’ın envantere girmesi bekleniyor” dedi.

REKLAM

Bir gazetecinin KAAN’ın NATO’ya uyumuna ilişkin sorusu üzerine kaynaklar, yerli ve milli savunma sanayii ürünlerimizin tamamı NATO standartlarının üzerinde üretildiğine dikkati çekti.

BAKAN GÜLER BİRLEŞİK KRALLIK SAVUNMA BAKANI İLE GÖRÜŞECEK

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’in bugün Birleşik Krallık Savunma Bakanı Grant Shapps ile görüşeceği belirtilerek Eurofighter tedarikine ilişkin son durum ve sosyal medyada yer alan “İkinci el Eurofighter alınacağına” iddiasına ilişkin değerlendirmelerin sorulması üzerine kaynaklar, Hava Kuvvetleri Komutanlığının uçak ihtiyacının karşılanmasına yönelik öncelikli olarak F16 tedarikine yönelik sürecin devam ettiğini, ABD ile teknik toplantıların tamamlandığını süreci takip ettiklerini belirtti.

“Tuzla Piyade Okulunda bir grup teğmenin 10 Kasım’da Atatürk fotoğrafı takmayı reddettiği ve kavga çıktığı” iddiasının sorulması üzerine de bakanlık kaynakları, iddiayı “Dezenformasyonun bariz bir örneği” olarak nitelendirerek, konuyla ilgili adli ve idari sürecin başlatıldığını belirtti.

REKLAM

İNCİRLİK İDDİASINA YANIT

“İncirliğe inen ABD uçaklarının Güney Kıbrıs üzerinden İsrail’e silah taşıdığı” iddiasının sorulması üzerine kaynaklar, “Türkiye olarak Gazzeli kardeşlerimizin zararına olacak herhangi bir faaliyetin içinde olmamız veya bu faaliyetlere göz yummamız söz konusu değildir. Türkiye Cumhuriyeti’nin bu konudaki duruşu bellidir” yanıtını verdi. Kaynaklar, halkı yanlış yönlendirmeye yönelik algı çalışmalarına karşı dikkatli olunması ve bu tur iddialara itibar edilmemesi gerektiğini ifade etti.

TERÖRLE MÜCADELE AÇIKLAMASI

Terörle mücadeleye de değinilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı: "Artan bir etki ve yoğun bir baskıyla devam eden, tehditleri sınırlarımızın ötesinden başlamak üzere bertaraf etmeyi öngören terörle mücadelemiz; PKK/KCK/PYD-YPG, DEAŞ ve FETÖ gibi terörizmin tüm biçim ve tezahürlerine karşı kesintisiz sürmektedir. Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, 20 Kasım’da bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada şehit olan kahraman silah arkadaşımız Piyade Üsteğmen Abdullah Köse’ye bir kez daha Allah’tan rahmet; kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır diliyoruz. Çatışmada Şehidimizin kanını yerde bırakmayan Kahraman Mehmetçik, 10 teröristi etkisiz hâle getirmiştir.

Yurt içinde ve sınır ötesinde icra edilen operasyonlar ile terör örgütüne ağır darbe vurulmuş, örgütün hareket kabiliyeti durma noktasına getirilmiştir. Bu kapsamda Irak ve Suriye’nin kuzeyi dâhil; 59’u son bir haftada olmak üzere 1 Ocak’tan bugüne kadar 1.927 terörist etkisiz hâle getirilmiştir. Böylece 24 Temmuz 2015’ten itibaren etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 39.270 olmuştur.

Son olarak geçtiğimiz hafta içerisinde Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK’lı terörist, Habur’daki Hudut Karakolumuza teslim olmuştur. Böylelikle yılbaşından bu yana teslim olan terörist sayısı 110’a ulaşmıştır. Teröristler için tek çıkış yol Türk adaletine teslim olmaktır.

Ayrıca, Irak’ın kuzeyindeki arama-tarama faaliyetleri kapsamında; Pençe-Yıldırım Operasyonu bölgesinde çok sayıda oda ve yaşam malzemesi bulunan mağara, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde de teröristlere ait çok sayıda havan, uçaksavar ve hafif silah mühimmatı ile muhtelif yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Söz konusu mühimmat ve malzemeler METİ Timlerimiz tarafından kontrollü bir şekilde imha edilmiştir. Terör inlerini yerle bir etme azim ve kararlılığımız, eli kanlı teröristler bu coğrafyadan yok olup gidinceye kadar artan bir tempoda sürecektir."

SURİYE'DE BİN 377 TERÖRİST ETKİSİZ

Öte yandan yapılan bilgilendirmede "Suriye’de istikrarın bir an önce tesis edilmesi, Suriyelilerin emniyetli bir ortama geri dönüşleri ve normalleşmenin sağlanmasına yönelik çalışmalara devam edilmektedir" denildi. Açıklamada, "Diğer taraftan operasyon bölgelerindeki güvenlik ve huzur ortamının sürdürülmesi amacıyla gerekli tüm tedbirler alınmakta ve teröristlerin saldırılarına misliyle karşılık verilmektedir. 1 Ocak’tan itibaren birliklerimize 445 taciz ve saldırı gerçekleştirilmiştir. Anında ve misliyle verilen karşılık ile 25’i son bir haftada olmak üzere 1.377 terörist etkisiz hâle getirilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

ÖNERİLEN VİDEO