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HaberlerGündemSon dakika haberi! Muhalefetten Meclis'te koronavirüs toplantısı çağrısı!

Muhalefetten Meclis'te koronavirüs toplantısı çağrısı!

Meclis Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu'nun CHP, İYİ Parti ve HDP'li üyeleri, komisyonu koronavirüs nedeniyle olağanüstü toplantıya çağırdı

koronavirüs Meclis toplantı
HABERTURK.COM

 

Tüm dünyayı sarsan koronavirüs ile ilgili Türkiye'de de tedbirler üst seviyeye çıkarılırken, Meclis'te de önemli gelişmeler yaşanmaya başlandı. 

TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu'nun CHP, İYİ Parti ve HDP'li üyeleri komisyonu üçte bir imzayla olağanüstü toplantıya çağırdı. 

10 milletvekilinin imzasını taşıyan toplantı çağrısında, "Çin kaynaklı yaşanan COVID-19 virüsü (2019-N Cov Hastalığı) salgını ve ülkemize olası etkileri, riskleri, ülkemizdeki mevcut durum, alınan ve alınacak tedbirleri değerlendirmek amacıyla Komisyonumuzu 3 Mart 2020 Salı günü saat: 15:30'da olağanüstü toplantıya çağırıyoruz" denildi. 

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